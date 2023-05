Tina Turner e l'amore per le auto

Tina Turner, è stata ritratta molte volte insieme ad auto di ogni tipo, dalle "spiaggine" su base Fiat 500 alle mastodontiche Cadillac con le quali veniva accompagnata ai concerti: sia in coppia con il marito Ike, sia quando, negli anni 80, la sua carriera solista sbocciò clamorosamente.

Ma Anna Mae Bullock, questo era il suo vero nome, è sempre stata appassionata di automobili, a partire dagli anni 70, quando un giorno decise di uscire di casa e andare a comprare di persona una Jaguar E direttamente dal concessionario ufficiale di Los Angeles. Era il 1973 e la diva voleva qualcosa di completamente suo, un’auto che non fosse un regalo del marito, come la XJ6 che già occupava il garage della villa di View Park. Ecco quindi che una filante Jaguar E spider seconda serie, dotata non più del 6 cilindri in linea ma di un V12, era entrata nella sua vita, procurandole, nelle sue stesse parole, "un grande senso di libertà. L’ho portata a casa guidandola al tramonto, una sensazione che non ho mai dimenticato". La Jaguar di Tina aveva un hard top personalizzato, con due oblò laterali simili a quelli della Ford Thunderbird del 1956 ed era verniciata color grigio metallizzato. Tocco di classe, la targa personalizzata "1 Tina".

Non è stata l’unica auto guidata ed apprezzata da una delle più grandi protagoniste della storia della musica, perché, nel 1985, Turner si fece importare dalla Germania, pagando ben 125.000 dollari dell’epoca, una Mercedes-Benz 280 GE passo corto che poi rivendette nel 1989. Di colore nero con interni marrone scuro, la tedesca è finita all’asta nel 2015, con un prezzo oggettivamente basso, solo 25.000 dollari, l’equivalente di circa 23.000 euro, nonostante la famosa proprietaria. Forse i quasi 160.000 chilometri percorsi hanno spaventato i potenziali compratori.

Se con la Jaguar E e la Mercedes Classe G ci sono già sufficienti elementi per iscrivere Tina Turner nella lista degli intenditori di automobili, l’acquisto più pazzo e che pochi si aspetterebbero è una Lamborghini: non una Countach, ma quella che condivideva lo stesso V12 dentro il cofano, in posizione anteriore e a un'altezza superiore. Esatto, nel garage della cantante di “Simply the best” è stata presente, negli anni 80, una Lamborghini LM002, uno dei veicoli più estremi mai concepiti da mente umana, più a suo agio nei deserti del Medio Oriente che a Beverly Hills. Ciononostante, la nera Lamborghini è stata acquistata e successivamente modificata per soddisfare le esigenze della sua padrona, che non si è certo limitata a cambiare i tappetini. La modifica più evidente, in realtà, era nata da una necessità pratica: l’incapacità di guidare un’auto dotata di cambio manuale. Ecco, così, che il possente motore "made in Sant’Agata" aveva fatto posto a un V8 Mercedes con relativo cambio automatico. Anche l’impianto stereo era stato modificato, con ben 1500 watt a disposizione per trasformare l’abitacolo nel palco di un concerto. Non si sa che fine abbia fatto la Lambo-Mercedes: l’ultima volta, era comparsa in vendita nel 2008 a 179.000 euro. Ma ammettiamolo: il veicolo più assurdo guidato da Tina Turner non può che essere quello del film "Mad Max oltre la sfera del tuono".