Alimenti brucia grassi per dieta dimagrante: quali sono

Non esistono diete miracolose che possano farci dimagrire di colpo, tuttavia alcuni alimenti se assunti regolarmente nella dieta quotidiana possono favorire il dimagrimento e quindi la perdita di qualche chilo. In questo articolo andiamo a considerare quali sono.

Alimenti a calorie negative

Esistono ad esempio dei cibi la cui digestione ci fa spendere più calorie di quelle che apportano. In pratica mangiandoli bruciamo più calorie di quelle che introduciamo. In tal modo possiamo dimagrire letteralmente mangiando. Si tratta in particolare degli alimenti a calorie negative così detti perché per mangiarli bruciamo più energia di quanta ne assimiliamo.

Cibi che fanno dimagrire

Il sedano è uno degli alimenti a calorie negative più conosciuti. E' composto da acqua e fibre e ci fornisce solo 16 calorie per 100 grammi. Inoltre il contenuto di sodio e potassio lo rendono anche indicato per il recupero post-allenamento degli sportivi. Sono ideali da utilizzare come spuntino spezza-fame.

Gli asparagi contengono solo 20 calorie per 100 grammi. Hanno proprietà disntossicanti e antinfiamnatorie. Aiutano ad accelerare il metabolismo. Sono adatti anche all'alimentazione delle donne in gravidanza per la presenza dei folati.

Le zucchine ci apportano solo 20 calorie per 100 grammi. Si possono consumare sotto forma di insalata, il sapore dolce fa sì che possano piacere anche ai bambini che in genere non amano molto gli ortaggi.

La lattuga è un alimento ottimo per mantenerci idratati in quanto è ricca di acqua e fibre grazie a cui velocizza il transito degli alimenti nell'intestino.

I cavolfiori ci forniscono 25 calorie per 100 grammi. Molto spesso inseriti nelle diete in quanto privi di grassi, ci forniscono anche la vitamina C e vitamina K. La cottura ideale è di scottarli al vapore per renderli croccanti, in questo modo favoriamo il senso di sazietà.

I pomodori sono un altro alimento essenziale che inserito in una dieta sana ed equilibrata favorisce il dimagrimento. Sono ricchi di vitamine e antiossidanti. L'acido citrico favorire la digestione e accelera il metabolismo.

I cetrioli che contengono 16 calorie per 100 grammi lo rendono un alimento a calorie negative. Ma oltre a ciò questo alimento è ricco di acido caffeico e di vitamina C che prevengono la ritenzione idrica.

La mela purché sia verde è efficace come alimento a calorie negative. Grazie alla presenza delle fibre aiutano a raggiungere prima il senso di sazietà ed è anche un alimento brucia grassi!

La papaya è un frutto ricco di pregi: contiene vitamina A C ed E , fibre e antiossidanti. Questo frutto aiuta a combattere la stitichezza e a tenere il colesterolo entro livelli di norma.

Anche alcune carni possono rientrare pienamente in una dieta dimagrante. In particolare le carni magre, quali quelle di tacchino e di pollo, essendo proteiche richiedono il consumo di energia per poter essere digerite e quindi possono essere utilmente presenti in un programma dietetico dimagrante.