Dermaroller per capelli, metodo anticaduta

Il dermaroller può essere un valido alleato per contrastare diradamento e caduta dei capelli. Grazie ai suoi micro aghi che penetrano nello strato più superficiale della pelle, va ha stimolare la circolazione e il rinnovamento cellulare senza causare dolore. Tra le sue funzioni c’è inoltre quella di preparare il cuoio capelluto a ricevere i trattamenti anti-caduta mirati, potenziandone effetti e risultati. Ecco come usarlo.

Dermaroller per capelli: i benefici anti-caduta

Il dermaroller è uno strumento munito di minuscoli aghi che scorrono sulla pelle, in questo caso del cuoio capelluto, stimolando la microcircolazione. Inoltre, ossigena i follicoli piliferi e contribuisce a rinvigorire la salute dei capelli. Ma non solo. Come in ambito skincare, il dermaroller può essere utilizzato anche prima dell’applicazione di sieri e lozioni anti-caduta, migliorando in questo l’assorbimento degli attivi e potenziandone gli effetti. Il risultato? Follicoli piliferi più robusti e una crescita di capelli più spessi e forti.

Dermaroller anti-caduta capelli, quale scegliere

Dall’aspetto simile a quello di un piccolo rullo, il dermaroller è dotato di impugnatura ergonomica e caratterizzato da una testina rotante munita di piccoli aghi, a cui prestare attenzione. Per chi non ha mai usato questo particolare hair tool, sono consigliati dermaroller con aghi da 0.15 a 0.25 mm, i più sottili, perfetti per i principianti. Utili per stimolare la circolazione senza penetrare in profondità. La misura successiva va poi dai 0.5 ai 1.5 mm: gli aghi medi sono ideali per stimolare la crescita dei capelli e da usare al massimo due volte alla settimana. Infine, esistono dermaroller con aghi superiori ai 1.5 mm (ad uso medico) utilizzati durante trattamenti specifici e che possono causare, se impiegati in maniera errata, lesioni al cuoio capelluto.

Come si utilizza

Da utilizzare preventivamente disinfettato e su capelli bagnati, il massaggio con dermaroller deve essere eseguito con delicatezza e senza applicare troppa pressione.

Il movimento da eseguire è dalla fronte dalla nuca e poi con movimenti diagonali lungo il resto della testa, in modo da stimolare la circolazione su tutto il cuoio capelluto. Il trattamento dovrebbe durare almeno 10 minuti (da interrompere immediatamente se si avverte forte dolore o prurito) al seguito del quale è possibile applicare il proprio prodotto anti-caduta in fiale, siero o spray.