Quest’oggi analizziamo un particolare tipo di dieta, quella alcalina. La dieta alcalina serve per perdere peso e avere sempre tanta energia: vediamo insieme lo schema settimanale e le ricette per ricaricarsi.

Cosa prevede la cosiddetta dieta alcalina? Questo regime alimentare può davvero aiutarci a perdere peso, ridurre le infiammazioni e migliorare la salute?

Dopo il Carnevale, è arrivato davvero il momento di rimettersi in forma. La prova costume è ormai dietro l’angolo: perdere peso è diventata la cosa più importante in questo momento per molti di noi. In realtà, perdendo peso si possono avere anche numerosi benefici dal punto di vista della salute.

Dieta alcalina: lo schema dei 7 giorni per ridurre peso e avere energia.

Che cos’è la dieta alcalina? In cosa consiste?

La dieta alcalina (o alcalinizzante) è sempre più popolare: sembrerebbe che gli alimenti, a seconda della loro acidità o basicità possano influenzare la salute del corpo, in primis il metabolismo dell’osso, causando o prevenendo l’osteoporosi, che indebolisce la struttura ossea. “Sembrerebbe” a parte, nessuno studio con forte valenza scientifica ha mai dimostrato che questa dieta abbia effettivi benefici grazie al controllo dell’acidità.

Infatti, non ci sono modi tramite l’alimentazione per farla variare: la più o meno marcata acidità così come la temperatura corporea o la glicemia è un meccanismo regolato in modo automatico dall’organismo. Se in acuto e in fisiologia l’acidità corporea subisce una (minima) alterazione, il corpo è programmato per ripristinare i livelli ottimali in modo da non inficiare sulla sua funzionalità, dato che questo sistema è altamente regolato: è difficile uscire dai range fisiologici.

Questa dieta, ad ogni modo, suggerisce di consumare cibi alcalini (non acidi) in modo da non acidificare l’organismo, in particolar modo le cellule, le urine o il sangue. In realtà, la condizione di acidosi avviene solo in contesti patologici, ad esempio negli stadi più avanzati del diabete.

Vi presentiamo un possibile schema settimanale di dieta alcalina ricordandovi che si tratta solo di un esempio. Come già detto, è bene discutere della propria dieta con un esperto che valuterà la vostra situazione nello specifico considerando le esigenze particolari.

LUNEDI’

Colazione: appena svegli una tazza di acqua tiepida e limone. Poi un estratto di frutta e/o verdura

Pranzo: miglio con verdure di stagione e una mela

Cena: Pesce alla griglia o al forno condito con olio e limone a crudo con verdure

Spuntini: frutta fresca o secca

MARTEDI’

Colazione: acqua e limone e macedonia di frutta fresca

Pranzo: sformato di amaranto con verdure

Cena: Zuppa di legumi con olio extravergine di oliva crudo con contorno di verdure

Spuntini: centrifugato o estratto di frutta e verdura

MERCOLEDI’

Colazione: acqua e limone e poi estratto o centrifuga di frutta o verdura

Pranzo: un’insalata di quinoa con verdure e condita con olio extravergine d’oliva.

Cena: tofu con verdure di stagione

Spuntini: verdure crude da sgranocchiare o frutta

GIOVEDI’

Colazione: acqua e limone, frutta fresca di stagione

Pranzo: minestra di verdure e legumi con crostini

Cena: burger vegetali con verdure

Spuntini: frutta fresca o secca o tè verde

VENERDI’

Colazione: acqua e limone, spremuta o estratto di frutta e verdura

Pranzo: Risotto agli asparagi o altre verdure di stagione e insalata mista

Cena: salmone con patate

Spuntini: spremuta d’arancia o frutta fresca

SABATO

Colazione: acqua e limone, frutta di stagione

Pranzo: tortino di cereali integrali con verdure

Cena: hummus di ceci con verdure e pane integrale

Spuntini: tè verde, infusi, frutta fresca o secca

DOMENICA

Colazione: acqua e limone, macedonia di frutta o estratto

Pranzo: insalatona con verdure miste di stagione, avocado e semi oleosi

Cena: polpette di legumi con contorno di verdure

Spuntini: frutta fresca o secca

Dieta alcalina per perdere peso e avere energia: le ricette super per perdere peso e ritrovare l’energia

Vediamo insieme delle ricette per perdere peso e avere maggiore carica ed energia. La dieta alcalina è fondata dalla giusta quantità d’alimenti basici, cioè quelli capaci di modificare il pH dell’organismo.

Dieta alcalina perdere peso

1 Il Ratatouille si prepara con peperone, melanzana, zucchina, cipolla e pomodoro. Questa ricetta francese è favolosa e vi permetterà di fare il pieno d’energia. In una padella, unite tutte le verdure con la passata e un bicchiere di acqua. Fate cuocere per 20 minuti e poi salate.

2 La zuppa con carote e funghi possiede grandi quantità di vitamina A, B e C: questo preparato neutralizza gli acidi dello stomaco.

3 L’insalata avocado e peperoni è l’ideale per fare il pieno d’energia. Tagliate gli ingredienti a piccoli pezzettini, amalgamate e integrate ad esempio con pane integrale.

4 Anche la zuppa avocado e pomodoro è perfetta per questo regime alimentare. Questi alimenti, inoltre, apportano numerosi benefici all’organismo, regolando ad esempio la pressione sanguigna e il colesterolo.

5 Per regolare il pH, potete tranquillamente realizzare i classici frullati verdi. Con questi estratti riuscirete anche a perdere peso.

6 Le patate e la zucca sono presenti nella lista degli alimenti alcalini: ricreate un piatto sfizioso con questi due cibi.

Nella vostra dieta le patate non dovrebbero mancare: realizzate ricette sfiziose, ma evitate ovviamente di friggerle (per tutti i problemi alla salute che apporterebbe questo metodo di cottura, compreso l’aumento di peso).

Preparate una bella insalata mescolando semi di sesamo tostati, aglio e cetriolo fresco. Aggiungete un po’ d’olio d’oliva: questo preparato è ottimo per la salute e per perdere peso.

Secondo alcuni importanti studi, il latte di mandorla è alcalino. Aggiungete al suo interno qualche mandorla tostata: farete il pieno di energia e vi sentirete in splendida forma. Esistono tantissimi regimi alimentari per perdere peso: vi consigliamo ovviamente un consulto da un nutrizionista o un dietologo. Facendo un accurato controllo, e confrontandosi con un esperto, massimizzerete i risultati.