Si dimagrisce tanto e in poco tempo ma cosa si può mangiare (e cosa no) in una dieta chetogenica?

Oggi è lunedì, si sa il giorno in cui il nostro proposito è quello di rimetterci in riga, vuoi per gli sgarri che ci siamo concessi il fine settimana, vuoi la prova costume, oggi parliamo di dieta Chetogenica. Cosa mangiare per perdere peso velocemente?

Molti grassi, poche proteine e (quasi) zero carboidrati. Abbiamo stilato la lista dei cibi concessi, e di quelli vietati, a chi sta seguendo o vuole seguire questo controverso regime alimentare

Che cos’è la dieta Chetogenica?

La dieta chetogenica è una strategia nutrizionale basata sulla riduzione dei carboidrati alimentari, che "obbliga" l'organismo a produrre autonomamente il glucosio necessario alla sopravvivenza e ad aumentare il consumo energetico dei grassi contenuti nel tessuto adiposo.

La dieta Chetogenica originariamente studiata per aiutare i bambini soggetti a crisi epilettiche, già da qualche tempo, è usata per perdere peso. Particolarmente amata Oltreoceano da alcune celebrity come Halle Berry e Kourtney Kardashian hanno pubblicamente ammesso di esserne addicted, questo regime alimentare. La dieta fonda le sue basi sul consumo di quegli alimenti che spingono il corpo verso uno stato di chetosi, facendolo dimagrire velocemente. In altre parole l’organismo, per produrre energia, usa il grasso e non i carboidrati, come invece è solito fare.

Come funziona la dieta Chetogenica?

Nutrizionisti ed esperti salute sono però estremamente critici nei confronti della dieta chetogenica poiché prevede l’assunzione di 70-75% di grassi, 10-5% di carboidrati a basso indice glicemico, quindi che derivando da verdure non amidacee (non da pasta, pane o cereali) e 20% di proteine (animali o vegetali). Questo regime alimentare, inoltre, bandisce quasi tutta la frutta e riduce al minimo gli zuccheri. Insomma, chiunque decida di intraprendere questo percorso di dimagrimento è bene che eviti il fai-da-te, ma si rivolga a uno specialista, che possa integrare eventuali carenze di vitamine e minerali.

Non esiste un solo tipo di dieta chetogenica e sono chetogenici tutti gli stili alimentari che forniscono una quantità di calorie, carboidrati e talvolta di proteine inferiore al necessario; sono senz'altro low carb e potenzialmente chetogeniche, ad esempio, la dieta Atkins e la LCHF (low carb, high fat - basso contenuto di carboidrati, grassi elevati).

Semaforo verde gli alimenti concessi nella dieta

La lista dei cibi approvati dalla dieta chetogenica includono, quindi, un’ampia varietà di carne, pesce, frutti di mare, latticini, uova, frutta secca, grassi e olii, poche verdure e pochissimi frutti. Nel dettaglio:

Carne: Pollo, maiale, manzo macinato, agnello, pancetta, tacchino, prosciutto e salsiccia (questi ultimi in quantità limitate).

Pesce: Salmone, dentice, tonno, ippoglosso, merluzzo, trota, pesce gatto.

Crostacei: Granchio, vongole, ostriche, aragosta, cozze, capesante.

Grassi e olii: Panna, burro, olio di cocco, olio d'oliva, strutto, olio di avocado, maionese.

Latticini (grassi): Panna, formaggi a pasta molle e a pasta dura, crema di formaggio e panna acida.

Verdure: Cavolfiore, cavolo, broccoli, zucchine, fagiolini, peperoni, melanzane, pomodori, asparagi, cetrioli, cipolla, funghi, spinaci, lattuga e olive.

Frutta secca: Mandorle, arachidi, noci, noci macadamia, noci pecan, nocciole, così come creme spalmabili derivate (da scegliere senza zuccheri aggiunti)

Frutta a bacche: mirtilli, more, lamponi.

Bevande: Caffè non zuccherato e tè nero. Vino secco, champagne possono essere consumati, ma con molta parsimonia.

Spezie e alcuni dolcificanti. Via libera alla stevia, mentre il sucralosio (derivato dal saccarosio) può essere consumato ogni tanto.

Alimenti della dieta chetogenica: Gli unici carboidrati ammessi sono quelli a basso indice glicemico, quindi che derivando da verdure non amidacee (non da pasta, pane o cereali)

Semaforo rosso: gli alimenti da evitare

L’elenco degli alimenti che, invece, sono vietati comprende pane, riso, pasta, frutta, mais, patate, fagioli, prodotti da forno, dolci, cereali, succo di frutta e birra. Fondamentalmente, devono essere evitati la maggior parte degli zuccheri e degli amidi. Nel dettaglio:

Frutta

Mele, banane, arance, uva, anguria, pesche, melone, ananas, ciliegie, pere, limoni, lime, pompelmo, prugne, mango (comunque tutti i frutti tranne mirtilli, more e lamponi).

Cereali

Grano, riso, segale, avena, mais, quinoa, orzo, miglio, bulgur, amaranto, grano saraceno e cereali germogliati.

Amidi

Pane (di qualsiasi tipo), bagel, cereali, pasta, riso, mais, farina d'avena, cracker, pizza, popcorn, muesli, farina, patate.

Legumi

Fagioli, fagiolini, soia, piselli, ceci, lenticchie.

Dolcificanti e zucchero

Zucchero di canna, miele, sciroppo d'acero, sciroppo d'agave, aspartame, saccarina.

Dolci

Caramelle, cioccolato, torte, panini, pasticcini, crostate, torte, gelato, biscotti, budino e crema pasticcera. Sono concessi i dessert cheto-friendly, che non influiscono sui livelli di zucchero nel sangue.

Alcuni olii da cucina

Olio di arachidi, olio di sesamo e olio di girasole.

Alcolici

Birra, vini dolci e bevande alcoliche zuccherate.

Condimenti : Ketchup, salsa barbecue e tutti quei condimenti che contengono zucchero aggiunto.

Latticini a basso contenuto di grassi

Latte scremato, mozzarella light, yogurt 0% grassi, formaggio magri.

alimenti dieta chetogenica

Nella dieta chetogenica devono essere evitati anche la maggior parte degli zuccheri e degli amidi.