Se sei a dieta o vuoi iniziarne una per perdere peso, ti sarai certamente imbattuto sul web sulla dieta del limone per perdere peso. La dieta del limone è stata ideata dalla dottoressa Martine Andrè ed è diventata rapidamente uno dei metodi in assoluto più ripresi e presi d’esempio: promette infatti di farci sgonfiare in poche ore, e di farci dimagrire velocemente.

Una delle domande più frequenti ormai nel web è se si può dimagrire con la dieta del limone in ben 7 giorni. E bene si, ovviamente se si tiene un regime della dieta ben rigido.

Scopri la dieta del limone: perdi peso in 7 giorni, ecco come funziona.

Le proprietà del limone (e dello zenzero, cui lo si associa sovente) sono ben note, in molti hanno l’abitudine di bere acqua calda e limone appena svegli al mattino, altri confutano questa regola.

Tra le sue molte proprietà c’è infatti un certo potere drenante che aiuta a combattere la cellulite. Il limone è anche uno degli alimenti più purificanti e disintossicanti, tanto da renderlo perfetto anche per una dieta detox, un regime alimentare veloce che aiuta a depurare l’organismo rigenerandolo. Un consiglio che possiamo darvi è quello di accompagnare il limone con un ingrediente più dolce e piacevole, come il mirtillo.

Se vuoi perdere peso, questo articolo fa al tuo caso. Fare la dieta con il limone è il programma dimagrante più accurato negli ultimi anni, puoi proseguire con la dieta dei 7 giorni, scopri come funziona. Molti affermano che funziona, proprio perché è una dieta abbastanza rigida, e permette di vedere risultati sorprendenti. La dieta del limone è efficace, certo, e oltre a sgonfiare, drenare, far dimagrire e combattere la cellulite, rigenera e depura l’organismo.

Ma a tutto però c’è sempre un limite, dunque attenti alle controindicazioni, essendo una dieta molto severa non deve superare un mese da quando lo si inizia. Perché come tutte l diete rigide potrebbe non funzionare più, con il problema di riprendere i chili persi.

Come funziona la dieta del limone, in cosa consiste? È efficace?

Scopriamola anche attraverso un menù settimanale per capire cosa mangiare e le controindicazioni

È una dieta poco varia, che privilegia solo carni bianche, pesce magro (sempre lessati o alla griglia), frutta e verdura, e può quindi annoiare presto creando stanchezza cronica, bassa concentrazione, malumore. È uno dei tanti motivi per cui va seguita per poco tempo. Ti consigliamo innanzitutto di consultare un esperto nutrizionista o il medico di fiducia se vuoi seguire questa dieta.

Schema del menù settimanale della dieta del limone per perdere peso in 7 giorni

Vi proponiamo un menù settimanale della dieta del limone a titolo esemplificativo. Vi raccomandiamo però, se volete sperimentare questo regime alimentare o perdere peso, di affidarvi ad un professionista per avere un piano personalizzato e calibrato sulle vostre specifiche esigenze.

LUNEDI’

Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi yogurt (anche vegetale), 2 cucchiai di fiocchi di avena e frutta

Spuntino: frutta fresca e limonata

Pranzo: zuppa di verdure con pane integrale

Spuntino: frutta secca e limonata

Cena: pesce con verdure condite con succo di limone

Prima di andare a dormire: limonata

MARTEDI’

Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi macedonia, caffè d’orzo e qualche mandorla

Spuntino: verdure crude e limonata

Pranzo: risotto al limone

Spuntino: frutta secca e limonata

Cena: petto di pollo con verdure condite con succo di limone

Prima di andare a dormire: limonata

MERCOLEDI’

Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi macedonia di frutta e pane tostato

Spuntino: frutta fresca e limonata

Pranzo: insalata di fagioli con verdure condite con succo di limone

Spuntino: formaggio fresco, verdure crude e limonata

Cena: frittata con verdure condite con succo di limone e pane integrale

Prima di andare a dormire: limonata

GIOVEDI’

Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi avena, frutta e yogurt

Spuntino: una manciata di mandorle e limonata

Pranzo: pasta integrale con verdure

Spuntino: frutta fresca e limonata

Cena: lenticchie, insalata e pane integrale

Prima di andare a dormire: limonata

VENERDI’

Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi frutta fresca e pane integrale

Spuntino: verdura cruda e limonata

Pranzo: pasta integrale al tonno con verdure condite con limone

Spuntino: frutta secca e limonata

Cena: pesce con verdure condite con succo di limone

Prima di andare a dormire: limonata

SABATO

Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi yogurt (anche vegetale), 2 cucchiai di fiocchi di avena e frutta

Spuntino: mandorle e succo di limone

Pranzo: pane tostato e zuppa di verdure

Spuntino: formaggio fresco e verdure crude, limonata

Cena: carne bianca con verdure condite con succo di limone

Prima di andare a dormire: limonata

DOMENICA

Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi macedonia di frutta condita con limone

Spuntino: frutta secca e limonata

Pranzo: riso integrale con verdure

Spuntino: verdura cruda e limonata

Cena: formaggio magro con verdure e pane integrale

Prima di andare a dormire: limonata