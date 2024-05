Dieta dell'indice glicemico, cos'è e come funziona

La dieta dell’indice glicemico si basa sulla scelta e la combinazione dei cibi che modulano il rilascio d’insulina, al fine di tenere sotto controllo peso e massa corporea. L’eccesso di zuccheri semplici ma anche di cereali e derivati raffinati (riso, pane, pasta ecc.) abbinato a una vita sedentaria è alla base dei processi infiammatori che causano il sovrappeso e l’insorgenza del diabete di tipo 2.

I livelli di glucosio nel sangue aumentano rapidamente non appena ingeriamo un cibo ricco di zuccheri. La velocità con cui il cibo viene assimilato cambia a seconda dell’alimento e del tipo di nutrienti che lo compongono e dalla presenza di altri alimenti già presenti nello stomaco e nell’intestino durante la digestione. È proprio questo fenomeno che viene misurato tramite l’Indice Glicemico.

Come funziona l’indice glicemico?

Questo parametro classifica gli alimenti in base all’impatto che hanno sul livello di glucosio nel sangue (glicemia) e riguarda quelli ad alto contenuto di carboidrati, non le proteine e i grassi.

Ma come possiamo utilizzare concretamente l’indice glicemico?

Basta procurarsi le tabelle che distinguono i cibi ad alto, medio e basso Indice glicemico (IG).

Così sarà facile scoprire quali sono i cibi che vengono rapidamente digeriti e metabolizzati, provocando quindi elevati picchi di zucchero nel sangue, quelli a indice glicemico medio per cui il picco è più contenuto e quelli a indice glicemico basso, ovvero gli alimenti a lenta digestione e assorbimento che producono aumenti graduali dei livelli di zucchero nel sangue e di insulina.

Cibi da preferire e cibi da evitare nella dieta dell’indice glicemico

È importante prestare attenzione alla qualità degli alimenti che ogni giorno portiamo in tavola. Per contenere i livelli di infiammazione e ridurre il rischio di sovrappeso e diabete occorre quindi eliminare cibi troppo ricchi di zuccheri e grassi saturi e preferire farine integrali, frutta e verdura di stagione, legumi e latticini (ricotta e yogurt in particolare). Ecco un programma dietetico di 3 giorni con cibi a basso indice glicemico:

Primo giorno:

Colazione: 1 yogurt Bianco Intero 125g + 30g Muesli al naturale senza zuccheri aggiunti

Spuntino: 1 pera con la buccia

Pranzo: Farro 70g + pomodorini e basilico + 1 uovo sodo + insalata mista + 3 cucchiaini di olio extravergine d’oliva

Merenda: infuso al tarassaco + 1 noce

Cena: Minestra di ceci (120g peso a secco) e verdure miste + ricotta 80g + pane integrale 30g + 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva

Secondo giorno:

Colazione: 1 yogurt Bianco Intero 125g + 30g fiocchi d’avena + 2 mandorle

Spuntino: 2 kiwi

Pranzo: Fusilli integrali al pomodoro 80g + 1 cucchiaino di parmigiano + insalata di rucola e valeriana + fiocchi di formaggio magro 100g + 3 cucchiaini di olio extravergine d’oliva

Merenda: succo di pomodoro con limone e peperoncino

Cena: crema di porri e broccoli + filetto di branzino 120g con limone capperi e prezzemolo +pane integrale 50g + 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva

Terzo giorno: