Dieta di maggio, la dieta prima dell’estate

La dieta di maggio è studiata con l’obiettivo di favorire la perdita di peso e il mantenimento del peso forma, per prepararsi ad estate all’insegna del benessere psicofisico, ma non solo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta, quali sono i suoi benefici e come seguirla correttamente.



Dieta di maggio in vista dell'estate

L’arrivo della primavera costringe molte persone a fare i conti con la bilancia. Perdere peso in primavera e in vista della stagione più calda è più che mai possibile. Per perdere i chili in eccesso, basta infatti mangiare frutta e verdura di stagione che si trovano dal fruttivendolo.

Per farlo basta capire come funziona la dieta di Maggio che oltre ad essere a basso contenuto calorico, consente di perdere fino a tre chili in una settimana. La primavera è la stagione ideale per le diete perché offre alimenti diversi, sani e genuini, sui quali fare affidamento per perdere peso e restare in forma. Siate furbi e puntate su alimenti che vi soddisfino, che vi facciano sentire appagati a fine pasto e che non vi spingano a mangiare (male) subito dopo.

Dieta di maggio: i consigli

La dieta di maggio non si pone come obiettivo la rinuncia a determinati alimenti a favore di un consumo maggiore di altri. Al contrario! E’ importante che l’alimentazione sia variegata perché ogni alimento apporta nutrienti che sono fondamentali per il corretto funzionamento del proprio organismo. Tuttavia, ciò non significa che si può mangiare di tutto, in ogni momento della giornata e nelle dosi desiderate, anzi! E’ importante mangiare bene, facendo attenzione alla quantità e all’abbinamento.

Sicuramente, per preservare il proprio benessere psicofisico, la prima regola da seguire è quella di non mescolare tra di loro proteine provenienti da fonti diverse, in secondo luogo, è importante privilegiare gli alimenti salutari. Sì, dunque, al fatto in casa, no agli alimenti processati, facilmente reperibili al supermercato, ricchi di additivi, conservanti, zuccheri aggiunti e grassi malsani che, a lungo andare, potrebbe essere la causa di importanti problemi di salute.

Moderate il consumo dei carboidrati semplici che, eventualmente, dovranno essere accompagnati da un piatto di verdura, cotta o cruda; aumentate il consumo dei carboidrati complessi, limitate ad una sola volta alla settimana quello della carne rosse, uova, pesce e pollame due o tre volte alla settimana. Consumate regolarmente frutta e verdura.

Durante la pausa, preferite uno yogurt greco, centrifugati di verdura, frutta e succhi di frutta preparati in casa.

Dieta di Maggio: esempio menù

Il primo giorno potete iniziare la giornata facendo colazione con un tè, un caffè, mezzo bicchiere di latte o uno yogurt magro, accompagnati da frutta fresca di stagione. A pranzo si mangia dell’insalata verde con un panino piccolo integrale, mentre a cena si sceglie una zuppa ricca di verdure miste di stagione, condita con olio e sale. Sono concessi due spuntini a base di frutta, frullati, centrifugati o yogurt.



Il secondo giorno durante la colazione e gli spuntini potete mangiare come il primo giorno. Mentre a pranzo si mangia un piatto di verdure grigliate con un panino integrale e a cena della scarola con altre verdure.



Il terzo giorno la colazione e gli spuntini non cambiano, a pranzo si mangiano un piatto di biete, con carote e patate. A cena si mangia, invece, una zuppa di cicorie. Come già detto, questa dieta può essere ripetuta per altri tre giorni, ricominciando da capo o spostando i giorni in base a delle preferenze. Ciò che conta è aver cura di non ripetere sempre lo stesso. È infatti molto importante variare i vari alimenti tra loro. Detto ciò, vi ricordiamo di bere molta acqua e di praticare della regolare attività fisica, anche solo una passeggiata al giorno.

Questo regime alimentare, aiuta a perdere perso per via della mancanza di proteine e dell’effetto depurativo che porta a smaltire diversi liquidi. Si tratta però di un’alimentazione poco bilanciata e che, per questo motivo, può portare a riprendere facilmente parte dei chili persi.

Sebbene si tratti di un regime che sembra funzionare, va quindi ricordato che un’alimentazione bilancaita rimane sempre la scelta migliore per perdere peso in modo sano e senza soffrire la fame. Cosa che, tra l’altro, consente anche di non riacquistare con facilità i chili persi. Il tutto con la possibilità di mantenere il peso forma senza rinunce e con la possibilità di concedersi qualche sfizio.