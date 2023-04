Dieta disintossicante di primavera: menù settimanale

Tornare in forma con la dieta disintossicante in primavera può essere molto semplice considerando anche che la bella stagione spinge a voler apparire nel modo migliore. I molti alimenti presenti aiutano a seguire una dieta che aiuti a disintossicarsi e sia ricca di nutrienti e che fornisca tutta una serie di benefici e di vantaggi utili. Scopriamo insieme il menù della dieta settimanale per depurarsi, come seguirla e le proprietà.



Dieta disintossicante di primavera

Durante la stagione primaverile, il corpo tende a rinnovarsi, a cambiare proprio come il periodo in corso. Per riuscire a prepararsi al meglio a questa fase, la dieta di primavera disintossicante è il regime maggiormente indicato, anche perché grazie agli alimenti di stagione, permette di tenersi in forma rapidamente e in modo sano. La dieta da seguire in questo periodo è adatta, anche perché non implica rinunce o sacrifici permettendo di essere in salute e prepararsi così all’estate.

Oltre a dimagrire e quindi eliminare i chili in eccesso, questo regime permette di depurarsi e disintossicarsi. Si consiglia di seguirla da un minimo di una settimana anche per un mese in modo da riuscire a ottenere il massimo dei benefici e risultati possibili per non renderla vana. In questo periodo si è anche maggiormente stanchi e il giusto regime aiuta sicuramente a ottenere un miglioramento psicofisico.



Dieta disitossicante di primavera: alimentazione adatta

La primavera è l’occasione per consumare moltissima frutta e verdura compresi ortaggi quali agretti, asparagi, ravanelli, piselli freschi, ma anche carote, sedano, ecc.

La frutta è una ottima alleata di questo periodo dell’anno e sono diversi poi i cibi da portare in tavola nella dieta di primavera. Si va da fragole, kiwi, pompelmi, nespole, che sono tutti ricchi di nutrienti come vitamine, sali minerali, magnesio che fanno bene e aiutano anche a contrastare il periodo di stanchezza stagionale.

Si consiglia di consumarne fino a cinque porzioni al giorno in modo da ottenere tutti i macronutrienti possibili per essere in forma.

Per disintossicarvi evitate:

Cibi piccanti e fortemente acidi (sottaceti ecc.).

Frutta acerba.

Spezie e aromi.

Fritti.

Preparazioni elaborate, sottoposte a lunga cottura.

Caffè, cioccolato, frutta secca.

Formaggi grassi e formaggi piccanti.

Menù settimanale

Lunedì:

1° colazione:

Latte con caffè d'orzo. Fette biscottate.

Pranzo: Minestrone di verdure fresche condito con olio crudo. Filetto ai ferri. Insalata. Frutta fresca.

Cena: Semolino al latte. Mozzarella. Insalata campagnola. Mele e pere al forno.

Martedì:

1° colazione:

1 vasetto di yogurt. Fette biscottate.

Pranzo: Pasta asciutta con pomodoro crudo, olio e basilico. Costolette al vino bianco. Carote crude grattugiate in insalata. Frutta fresca.

Cena: Passato di verdura. Prosciutto cotto magro. Patate lessate. Frutta fresca.

Mercoledì:

1°colazione: 1 uovo alla coque. Fette biscottate.

Pranzo: Riso al latte. Filetto al limone. Zucchine al tegame. Frutta fresca.

Cena: Crema di piselli. Uovo in camicia. Spinaci lessati. Mele cotte.

Giovedì:

1° colazione: Latte con caffè d'orzo. Fette biscottate.

Pranzo: Carciofi ripieni. Pollo al latte e senape. Insalata verde. Frutta fresca.

Cena: Semolino in brodo di verdura. Bresaola. Fagiolini in insalata. Mele e pere al forno.

Venerdì:

1° colazione: Frullato di frutta. Fette biscottate.

Pranzo: Riso all'inglese. Pesce ai ferri. Insalata campagnola. Frutta fresca.

Cena: Passato di verdura. Formaggi magri. Purè di patate. Frutta cotta.

Sabato:

1° colazione: 1 frutto. Fette biscottate.

Pranzo: Minestrone di verdure fresche condite con olio crudo. Fegato alla griglia. Insalata. Frutta fresca.

Cena: Riso in brodo di verdura. Prosciutto cotto. Verdure miste al tegame. Mele e pere al forno.

Domenica:

1° colazione: 1 vasetto di yogurt. Fette biscottate con miele.

Pranzo: Gnocchi di patate conditi con pomodoro fresco, olio e basilico. Costolette di palombo o dentice al limone. Erbette al tegame. Sorbetto alla frutta.

Cena: Riso in bianco. Uova in camicia. Punte di asparagi lessate e condite con olio crudo e limone. Frutta fresca.



La cosa importante, quando si sceglie un regime dietetico, è che sia sano ed equilibrato in modo da non affaticare eccessivamente il fegato permettendo quindi un raggiungimento dello stato di forma. Una alimentazione indicata che vada a migliorare il fisico, ma anche la salute, in generale, è sicuramente utile.