I semi di canapa non solo offrono un potente impulso di energia, ma possono anche migliorare notevolmente la salute della tua pelle. Scopriamo insieme tutti i motivi per cui dovresti considerare di includerli nella tua alimentazione quotidiana.

Cosa Sono i Semi di Canapa?

I semi di canapa alimentari sono i semi della pianta Cannabis Sativa. È importante sottolineare che questa varietà di canapa non contiene THC, il principio attivo psicoattivo presente nella cannabis indica. Originari dell’Asia Centrale, sono stati consumati tradizionalmente in diverse culture. Oggi, vengono apprezzati per la loro versatilità e i numerosi benefici per la salute.

I Benefici dei Semi di Canapa

1. Ricchi di Proteine e Aminoacidi Essenziali

Sono una fonte completa di proteine, fornendo tutti e 9 gli aminoacidi essenziali necessari per il nostro corpo. Con una quantità di proteine paragonabile a due albumi d’uovo per ogni due cucchiai, sono un’ottima scelta per vegetariani, vegani e non solo.

2. Acidi Grassi Essenziali e Vitamina E per la Pelle

Grazie alla presenza di Omega 3 e Omega 6 in proporzioni ottimali, i semi di canapa supportano la salute della pelle. La vitamina E presente aiuta nella rigenerazione della pelle, contribuendo a ridurre l’infiammazione e migliorando condizioni come acne, psoriasi ed eczema.

3. Fibre per la Salute Intestinale e la Gestione del Peso

Ricchi di fibre, supportano la regolarità intestinale e promuovono un senso di sazietà, aiutando così nella gestione del peso e nel controllo degli sugar cravings.

4. Minerali Essenziali e Altri Nutrienti

Oltre ai grassi essenziali, contengono una vasta gamma di minerali, tra cui magnesio, calcio, ferro e zinco, necessari per il corretto funzionamento del corpo.

5. Potenziale Preventivo contro Malattie Neurologiche

Studi hanno evidenziato il potenziale dei semi di canapa nel contribuire alla prevenzione di malattie neurologiche come l’Alzheimer e il Parkinson, grazie alle loro proprietà antiinfiammatorie e neuroprotettive.

Come Consumare i Semi di Canapa

I semi di canapa possono essere integrati facilmente nella tua dieta quotidiana. Puoi aggiungerli a muesli, yogurt, insalate, zuppe o piatti di pasta per un tocco nutrizionale in più. L’olio di semi di canapa è un’ottima scelta per condimenti crudi su vari piatti, mentre la farina di semi di canapa può essere utilizzata per preparare diverse ricette, dalla pizza alle crepes.

Ricorda di consumare i semi di canapa con moderazione, poiché sono ricchi di grassi. La dose consigliata è di circa 30 grammi al giorno, corrispondenti a circa tre cucchiai.