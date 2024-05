Dieta OMAD: si può mangiare una sola volta al giorno?

Si può mangiare solo una volta al giorno? In teoria esiste una dieta che lo prevede, la cosiddetta Dieta OMAD, One Meal a Day, letteralmente “Un pasto al giorno”: è un tipo di digiuno intermittente che prevede un’ora di pasto e 23 di digiuno. Un regime alimentare molto estremo, seguito con l’obiettivo di perdere peso, ma che presenta moltissime controindicazioni.

Mangiare una sola volta al giorno può avere un senso per il controllo calorico e per la perdita di peso, ma rimane qualcosa che personalmente sconsiglio, ci sono dei ‘contro’ molto pesanti: durante la giornata si possono avere degli scompensi glicemici che portano ad avvertire un calo glicemico a causa del lungo digiuno; c’è un aumento di stress e ansia; lo stomaco, rimanendo vuoto, aumenta il rischio di acidità, reflusso e gastrite. Inoltre aumenta il rischio di sviluppare abitudini alimentari sbagliate e di abbuffate, con un ‘effetto rebound’ che potrebbe portare anche a disturbi alimentari.

Mangiare una volta al giorno e tutto in un’ora rende necessario essere molto precisi. Bisogna aver studiato alla perfezione il pasto che si consuma perché deve essere completo e raggiungere la quota calorica e proteica giornaliera in un colpo solo. Bisogna mangiare tanto e in poco spazio, per poter poi avere un buon bilancio energetico e nutriente durante tutta la giornata. Il fisico può reggerlo? Di base può capitare. Pensiamo ad esempio al pranzo di Natale, dopo il quale è difficile che si faccia una cena e magari non si fa colazione prima, ma parliamo di qualcosa che accade una volta all’anno. Per reggere questo tipo di dieta per più tempo bisogna essere molto preparati perché il rischio è avere un’ipocalorica indotta dalla fame. Difficile che possa essere una buona pratica, perché il rischio di incorrere in carenze è molto alto.

Questo tipo di diete portano a perdere il piacere di mangiare, riducendolo solo a un “dovere” legato alle diete, alle calorie e al peso. Per raggiungere il giusto apporto calorico con un solo pasto si rischia di operare delle scelte nutrizionali sbagliate, assumendo alimenti eccessivamente calorici. È sempre consigliato distribuire le calorie lungo la giornata, anche per poter vivere l’alimentazione in maniera sana, mangiando bene e nelle giuste quantità. Il cibo deve comunque restare un momento di piacere, e non deve essere solo legato a diete, calorie e peso.