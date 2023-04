I Consigli per dimagrire velocemente

Riuscire a dimagrire velocemente è il sogno di tanti. Come dimagrire in poco tempo è una delle richieste più cercate. Come dimagrire velocemente? Cosa fare per perdere peso in fretta? Esiste davvero una strategia vincente?



La prima brutta notizia che dobbiamo darti è che esiste una fisiologia del dimagrimento, che non può essere bypassata. È inutile cercare rimedi miracolosi dell’ultimo minuto perché fisiologicamente non possiamo perdere grasso (dimagrire) velocemente.

In questo articolo vediamo come fare per dimagrire in fretta e quali punti seguire per una perdita ponderale efficace

Quando si parla di dimagrimento la parola brucia grassi è d’obbligo. Cibi e integratori “brucia-grassi” sembrano essere la soluzione definitiva per perdere grasso velocemente su pancia, addome, fianchi e altre zone “critiche”. Ecco alcuni consigli su come bruciare grassi velocemente.

Come bruciare grassi velocemente: consigli

In realtà i grassi nel nostro corpo non si bruciano ma attraverso la beta-ossidazione diventano un intermedio metabolico (acetil-CoA). Il destino così del grasso non è tanto quello di essere bruciato ma di diventare un intermedio energetico. Dunque:

La dieta brucia grassi è semplicemente una dieta ipocalorica.

Attua questi semplici consigli:

Non avere fretta

Come anticipato, nessun risultato raggiunto in poco tempo è solitamente duraturo. Tutte le diete per dimagrire che promettono grandi risultati in qualche giorno non sono da seguire se vuoi stare in salute e vedere i progressi mantenuti nel tempo: una dieta per dimagrire in fretta non esiste!

Perciò, armati di pazienza: la costanza è la chiave. Fisiologicamente, il grasso corporeo ha bisogno di tempo (settimane, mesi, anni) per essere “bruciato” e così anche il corpo necessita di adeguarsi man mano alla nuova situazione metabolica.

Trova il tuo fabbisogno energetico

Il punto da cui partire per dimagrire è il fabbisogno energetico: capendo quanta energia consumi saprai di quanta energia hai bisogno per mantenere il peso o farlo variare.

Mangia meno ed assicurati di perdere lo 0,5 – 1% del tuo peso corporeo a settimana: se perdi peso più velocemente stallerai, se non perdi peso stai mangiando troppo o ti stai muovendo troppo poco.

Assumi una buona quota proteica per proteggere la massa magra e ridurre la fame.

Capisci se ti saziano di più i grassi o i carboidrati, nessuno dei due fa ingrassare più dell’altro.

Mangia 80% cibo sano (prevalentemente vegetale), 20% cibo libero (all’interno del deficit calorico). Se ti proibisci alcuni alimenti li desidererai sempre di più.

Prova la strategia del piatto unico e ricordati che a saziare, oltre alle proteine, ci sono gli alimenti fibrosi e idratati come frutta, verdura, legumi, cereali integrali.

Stile di vita attivo e sano

La strategia per dimagrire velocemente sta nelle abitudini. Impara a fare 8-10.000 passi al giorno, abituati a fare la scale, prendere la bicicletta, andare a piedi, ad essere attivo: avrai trovato un’arma incredibile contro la perdita del grasso.

Brucia più calorie di quante ne assumi

Fai l’attività fisica che ti piace di più: la costanza è l’unico vero segreto per continuare ad allenarti e raggiungere risultati. Gli allenamenti cardio hanno più vantaggi dal punto di vista cardio-metabolico, mentre i pesi preservano e sviluppano di più la massa magra. L’ideale sarebbe fare tutte e due.

Il giusto riposo

Fondamentali nel dimagrimento sono il recupero ed il sonno. Se recuperi e dormi bene avrai le energie mentali e la volontà per sopportare il deficit calorico.