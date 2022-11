La dieta del cuore: i cibi salva cuore

La dieta del cuore: gli alimenti che possono salvare il tuo cuore e migliorare la circolazione sanguigna

Che l’alimentazione giochi un ruolo fondamentale per preservare la nostra salute in generale e quella del nostro cuore in particolare, ormai lo si sa da tempo. Basti pensare che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che 1/3 delle malattie cardiovascolari e tumorali è prevenibile grazie a un regime alimentare sano ed equilibrato.

La "dieta del cuore" è stata pensata appositamente per migliorare la salute del cuore. È stata elaborata dai ricercatori del National Jewish Health di Denver, a seguito di numerose analisi ed investigazioni, e pubblicata dall'American College of Cardiology.

La dieta gioca un ruolo fondamentale nella salute del cuore e può influire sul rischio di sviluppare malattie cardiache. Alcuni alimenti influenzano la pressione sanguigna, i trigliceridi, i livelli di colesterolo e le infiammazioni, tutti fattori di rischio per le malattie cardiache. Sono molti infatti i cibi alleati della salute del nostro apparato cardiovascolare, come frutta e verdura, i legumi, in particolare la soia, i cerali integrali, ma anche il caffè, il tè, il vino rosso, il cioccolato purché fondente e l’aceto di mele.

Alimentazione e salute del cuore: qual è il legame

“Il legame tra cibo e salute del cuore è molto forte. Esistono infatti alimenti che, se consumati in modo costante e nelle giuste quantità, giocano un ruolo importante nel proteggere l’apparato cardiovascolare e prevenire l’insorgenza di ipertensione arteriosa e diabete mellito, l’aumento dei trigliceridi, così come del colesterolo ‘cattivo’ (LDL) rispetto a quello ‘buono’ (HDL).

Ecco di seguito alcuni alimenti che per le loro proprietà rappresentano un sostegno per le arterie, mantenendo il cuore giovane ed in salute: scoprili

1 Pesce azzurro

Il pesce azzurro come salmone, sgombro, sardine e tonno è ricco d'acidi grassi omega-3, ampiamente studiati per i loro benefici per la salute del cuore. Possono infatti aiutare a ridurre i fattori di rischio delle principali malattie cardiache, tra cui pressione sanguigna, trigliceridi e colesterolo.

2 Frutti di bosco

I frutti di bosco sono ricchi in antiossidanti come gli antociani, che proteggono dallo stress ossidativo e dall'infiammazione che contribuiscono allo sviluppo di malattie cardiache.

3 Olio d'Oliva

Ricco di antiossidanti e grassi monoinsaturi, l'olio d'oliva contribuisce ad abbassare la pressione e, di conseguenza, il rischio di malattie cardiache.

4 Verdure a foglia verde

Le verdure a foglia verde, come spinaci, cavoli e cavolfiore, sono famose per la loro ricchezza di vitamine, minerali e antiossidanti. In particolare sono un'ottima fonte di vitamina K, che aiuta a proteggere le arterie e promuovere una corretta coagulazione del sangue.

Grazie ai nitrati alimentari contenuti aiutano a diminuire la pressione sanguigna, la rigidità arteriosa migliorando le cellule che rivestono i vasi sanguigni.

Secondo un'analisi incrociata di 8 studi scientifici, è stato rilevato che l'aumento dell'assunzione di verdure a foglia verde ha a un'incidenza fino al 16% inferiore di malattie cardiache.

Riducono il colesterolo, grazie agli isoflavoni di soia contenuti nelle sue fibre. Gli edamame contengono anche efficaci antiossidanti, che rinforzano la salute del cuore.

Per un cuore in salute, attenzione anche allo stile di vita

Per prevenire le patologie cardiovascolari è opportuno tenere sotto controllo il peso corporeo. Fondamentale è quindi fare esercizio fisico regolare, per rafforzare il cuore e migliorare la circolazione del sangue. E non è necessario praticare degli sport particolarmente faticosi. Anche solo fare una camminata di almeno 30 minuti al giorno e salire le scale a piedi sono dei toccasana per la salute del nostro cuore.