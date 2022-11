La dieta del melograno: perdi 3 chili prima di Natale con il menù tipo

La Dieta del Melograno è ottima per perdere 3-4 chili nel giro di qualche giorno, per ritornare più leggeri e depurati. Funziona così.

La Dieta del Melograno rappresenta un compromesso ideale al quale tener fede per qualche giorno. Il tutto allo scopo di perdere i chili in eccesso grazie all’apporto di questo buonissimo frutto autunnale.

Questo è il periodo adatto per smaltire un po’ di peso, dal momento che le grandi abbuffate natalizie sono ormai sempre più vicine. Il melograno è molto ricco di sostanze nutritive indispensabili per il nostro corpo e ci aiuta in molti processi importanti, come la lotta a cellulite, ritenzione idrica e colesterolo.

Inoltre migliora il metabolismo e la ossigenazione dei tessuti. Senza contare che è ottimo per bruciare i grassi. Ma la Dieta del Melograno in se si presenta come assai ipocalorica, per questo motivo non bisogna prolungarla per più di 3 o 4 giorni.

Chiedete sempre prima un consulto ad un dietologo od un nutrizionista e non procedete oltre se avete patologie varie o siete incinta. Meglio invece integrare a questa dieta dell’attività fisica e l’assunzione di 2 litri di acqua al giorno. Ecco a seguire il menu tipo cui fare riferimento.

Ecco tutto quello che dovete sapere sulla dieta del melograno: come perdere peso con un alimento ricco di proprietà nutritive prima di Natale. Tra gli alimenti tipicamente autunnali e dal sapore particolare troviamo il melograno, un frutto che può essere utilizzato per diverse preparazioni in cucina, sia per quanto riguarda i dolci che per piatti diversi come antipasti o insalate.

Il melograno ricco di vitamine e minerali, oltre ad apportare alla dieta diverse fibre, è anche ricco di flavonoidi ed antiossidanti. Tutti motivi che invitano a gustarlo con ancor più piacere, usufruendo anche dell’aiuto che apporta alle diete grazie al suo effetto drenante e depurante.

Menù tipo dell dieta del Melograno

Vediamo insieme un menu tipo basato principalmente sul consumo di questo frutto.

- COLAZIONE

Frullato di melograno e due fette biscottate integrali con un velo di marmellata senza zucchero

Succo di melograno e uno yogurt magro senza zucchero

Frullato di melograno e una fetta di pane integrale tostato con un cucchiaino di miele

- SPUNTINO

Un melograno

Una mela

Un succo di melograno

- PRANZO

Insalata di verdure miste e tonno al naturale condita con un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva. Un melograno

Insalata mista con pollo e chicchi di melograno, condita con un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva. Una mela

50 grammi di riso con porri, melograno e succo di melograno condito con un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva

- MERENDA

Uno yogurt magro da arricchire con chicchi di melograno

Un melograno

Un vasetto di yogurt greco senza zucchero con mela e chicchi di melograno

- CENA

Una porzione di petto di pollo e un’insalata mista condita con un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva. A seguire un melograno

Pesce spada alla griglia con biete lesse e condite con un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva. A seguire un melograno

Branzino al melograno con purè di zucchine, il tutto condito con un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva. A seguire, una mela

Vi sono poi alcune indicazioni generali da seguire nel corso della dieta come abolire del tutto le bevande zuccherate e gli alcolici. A questi, preferite acqua naturale e tisane.

Dieta del Melograno: consigli

Allo stesso modo è vivamente consigliato ridurre il quantitativo di sale, sostituendolo con le varie spezie a disposizione.

Inoltre, è assolutamente consigliata l’attività fisica. Se non si è abituati a praticarla si può iniziare anche con una camminata veloce da alternare con qualche sessione di corsa.

Infine, è bene tenere presente che, dato il suo piano alimentare restrittivo, la dieta del melograno dovrebbe essere seguita al massimo per tre giorni.

Infatti, nonostante comprenda i vari nutrienti, questi non sono sempre ben bilanciati o nella dose consigliata: ecco perché, se seguita per un lungo periodo, potrebbe portare a delle carenze nutrizionali.

Il consiglio è come sempre quello di fare affidamento su un buon nutrizionista che sappia inserire il melograno in un piano dietetico studiato su misura ed in grado di soddisfare sia il palato che le aspettative in termini di dimagrimento.

In conclusione, è bene evidenziare che questa particolare dieta è sconsigliata a persone diabetiche, in dolce attesa o con qualsiasi patologia in atto.