Melissa Satta, cosa mangia a pranzo? La sua dieta perfetta

La dieta di Melissa Satta non è altro che un regime alimentare sano ed equilibrato. In vista dell'estate, però, l'ex velina ha deciso di apportare alcuni cambiamenti per massimizzare i risultati del suo allenamento e ottenere una maggiore definizione muscolare. Da quando si allena costantemente in palestra, Melissa Satta ha apportato dei cambiamenti alla sua dieta. In particolare, sta seguendo un regime alimentare da sportiva, pensato per farle avere migliori risultati negli allenamenti e definire i muscoli in vista della sua prova costume

Ecco tutti i segreti della forma di Melissa Satta, tra dieta e sport che lei stessa tempo fa ha condiviso con i suoi follower su instagram

Dieta equilibrata e sport, questi i segreti del suo fisico perfetto

Il fisico perfetto di Melissa Satta deriva da una dieta equilibrata e tanto allenamento: ma qual è il suo regime alimentare?

Gli scatti di Melissa, pubblicati sul suo profilo Instagram sono sempre mozzafiato e lasciano a bocca aperta tutti i followers, che riempiono i post di like e complimenti. Spacchi, scollature e tubini ma anche leggings e abiti sportivi: non c’è abito che Melissa non sappia portare splendidamente!

Una cosa è certa: Melissa Satta è stupenda e ha un fisico veramente invidiabile ma non si tratta di magia o di genetica, il tutto, come sempre, è frutto di un regime alimentare equilibrato e ricco di tutti i nutrienti necessari, in misura corretta e allenamento costante. Solamente così si riesce ad avere una vita lunga e sana, a mantenersi in forma e a stare bene. Ma qual è un pranzo tipo di Melissa? Lo ha raccontato la stessa showgirl.

La dieta di Melissa Satta per restare in forma

Il fisico di Melissa Satta si è modellato con anni e anni di sport e anche dopo il parto – Melissa è mamma del piccolo Maddox (6 anni) – è rimasto asciutto, tonico e con un punto vita sottilissimo.

Merito della sua passione sfrenata per il fitness, in ogni variante e forma possibile, e di una corretta alimentazione di cui, in tempi recenti, ha svelato i segreti. Altezza e peso di Melissa Satta parlano chiaro: non ha affatto bisogno di dimagrire, né desidera ingrassare. Per questo, quando alcuni giornali hanno parlato della sua dieta in modo improprio, si è molto risentita e ha ben pensato di chiarire la situazione su Instagram.

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla dieta di Melissa Satta e il suo allenamento

Melissa Satta: il suo pranzo ideale

Tanto allenamento duro e diversificato e un regime alimentare leggero e variegato, senza rinunciare al gusto: questo il segreto di Melissa Satta per rimanere sempre in forma e mantenere un fisico perfetto come il suo.

Quella di Melissa Satta è una corretta alimentazione, un regime alimentare facile da seguire e far diventare routine proprio perché non particolarmente restrittivo. Nel corso di alcune interviste, ha spiegato di non amare la prima colazione nel senso “classico” del termine: niente cornetto o brioche, preferisce un cappuccino con latte di soia e cannella.

Non gradisce particolarmente i dolci e al posto della tradizionale colazione predilige il brunch, specialmente di domenica, con pane, uova e avocado. Insomma, la sua colazione preferita è quella salata.

Il suo pranzo ideale è una coloratissima insalata, originale e gustosa

Quella che Melissa ha presentato è una ricetta semplice, veloce e soprattutto freschissima, perfetta per la stagione più calda. Insalata, ravanelli, petto di tacchino o di pollo a fette e un po’ di riso integrale o di quinoa. Un pasto veloce, buonissimo e leggero, per rimanere in forma anche d’estate senza rinunciare al gusto e al piacere del cibo. E Melissa di cibo sano, sport e salute se ne intende!

La dieta di Melissa Satta include molti carboidrati, specialmente a pranzo. Li consuma anche a cena, ma cerca sempre di bilanciare i vari nutrienti.

Non stravede per la carne (fatta eccezione per il pollo), preferisce il pesce che accompagna con delle verdure o, se vuole fare il pieno di carboidrati, con delle patate.

E ora sappiamo tutti i suoi segreti: dieta sana e leggera e tanto, tanto allenamento.