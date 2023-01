La dieta di Shakira per essere in forma a 45 anni

Dieta di Shakira: come essere in forma a 45 anni. Shakira oggi è sulla cresta dell’onda a causa del suo matrimonio terminato, ma artista e bellissima donna di 45 anni, si mantiene comunque in splendida forma, come si evince dal suo fisico perfetto. Nuovo singolo e tante stoccate all’ex che l’ha tradita, Gerard Piqué, e alla sua nuova compagna Clara Chia Marti. Shakira va virale con “BZRP Music Sessions #53”, brano rilasciato in collaborazione con Bizarrap e che ha scatenato una vera e propria guerra nella quale sono finiti anche i genitori dell’ex calciatore, vicini di casa della colombiana. Menomale che c’è lo sport, e il surf che già lo scorso anno dopo la rottura da Piqué è riuscito ad alleviare le sofferenze della bella cantante. Dopo la separazione da Piqué e formalizzato l’accordo sulla tutela dei figli, Shakira si è dedicata a una delle sue attività preferite: il surf. La calma del mare le ha permesso di ritrovare l’equilibrio anche se si tratta di uno sport che pratica da tempo e la sua forma fisica perfetta a 45 anni

La dieta di Shakira

Una artista e donna considerata tra le più belle al mondo. Giunta all’età di 45 anni, continua a mantenersi in splendida forma grazie a un regime che segue e le sta dando tantissimi risultati. La dieta di Shakira consta di un programma alimentare che è stato ideato per lei dalla sua personal trainer e che l’aiuta a non sgarrare. Nonostante gli anni che passano, è sempre in splendida forma e perfetta. Il segreto del suo fisico è sicuramente dato dall’allenamento che pratica in maniera costante senza risparmiarsi. Segue anche una alimentazione attenta, ben bilanciata e senza particolari sgarri o eccessi che finora le hanno dato ottimi risultati, a giudicare dal suo fisico.

Nel suo regime alimentare, ci sono alcuni cibi come tutti quelli contenenti zuccheri che evita di consumare proprio per non appesantirsi ulteriormente. Quindi, nella sua dieta sono esclusi snack confezionai, bevande gassate, salumi, formaggi, insaccati, compreso latticini, mozzarella, ecc che sicuramente sono causa di gonfiore e pesantezza.

La dieta di Shakira si basa essenzialmente su proteine di qualità e cereali integrali.

In una giornata tipo, la cantante consuma a colazione del latte o delle uova insieme a degli smoothies di frutta.

Per il pranzo o la cena opta per pesce o carne ma senza intingoli o salse.

Per quanto riguarda gli spuntini, consuma della frutta che abbia un basso indice glicemico o una zuppa.

Dieta di Shakira: i benefici

Il suo fisico è perfetto e tonico grazie a una alimentazione molto corretta e ben bilanciata. Seguire la dieta di Shakira può non essere semplice dal momento che non si concede quasi nessuno sgarro, eccezione fatta per un quadratino di cioccolato fondente, ma per il resto, punta a degli alimenti ricchi di nutrienti che le permettono di essere in formissima anche dopo due gravidanze.

Ovviamente, oltre all’alimentazione, cura molto anche il fisico grazie alla sua personal trainer che le stila un allenamento adeguato a base di yoga, pesi, ma anche tanto cardio fitness, compreso una serie di attività sportive che pratica, quali surf, nuoto, tennis, ecc. Si concede i cinque pasti tradizionali insieme a qualche spuntino.

Si mantiene poi sempre attiva dedicando tempo al giusto workout con esercizi e un programma ben mirato. Un regime come quello di Shakira non prevede rinunce o sacrifici pesanti, ma necessita di moltissimo impegno e dedizione, se si vogliono ottenere importanti risultati, proprio come mostra il suo fisico.

La sua personal trainer, Anna Kaiser, è sicuramente un valido supporto in questo percorso intrapreso e che, grazie all’allenamento adeguato, riesce a tenersi in forma ed essere sempre attiva. Lo sport, la danza, gli allenamenti sono il supporto ulteriore per il suo fisico perfetto a 45 anni