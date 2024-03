Stress ossidativo: quali sono i sintomi

I radicali liberi sono normalmente presenti nelle cellule ma in quantità controllata. Se il loro livello cresce eccessivamente, possono danneggiare le cellule e i tessuti dando il via a una condizione che prende il nome di “stress ossidativo”. Lo stress ossidativo può portare a invecchiamento precoce, stanchezza cronica e vari problemi di salute. È causato da fattori come inquinamento, alimentazione scorretta, vita sedentaria. All’interno di questo articolo andremo a illustrare i sintomi dello stress ossidativo e a esplorare come la scelta di un integratore per i disturbi delle vie respiratorie può contribuire positivamente al nostro benessere.

Le cause principali dello stress ossidativo

Lo stress ossidativo è una condizione che si verifica quando c’è un disequilibrio tra la produzione di molecole potenzialmente dannose, note come specie reattive dell’ossigeno (ROS), e la capacità del corpo di neutralizzarle. Queste molecole reattive sono un prodotto normale del metabolismo cellulare, ma possono diventare dannose in quantità eccessive.

Sotto condizioni normali, il corpo umano mantiene un equilibrio tra la generazione di queste molecole reattive e le sue difese antiossidanti. Gli antiossidanti sono sostanze che possono neutralizzare le ROS prima che causino danni significativi. Tuttavia, vari fattori come l’inquinamento, lo stress, una dieta scorretta, l’esposizione a radiazioni o sostanze tossiche, e persino l’invecchiamento naturale, possono aumentare la produzione di ROS oltre la capacità del corpo di gestirle efficacemente.

Quando le ROS si accumulano, possono danneggiare componenti cellulari vitali come i lipidi nelle membrane cellulari, le proteine necessarie per il funzionamento cellulare, e il DNA che porta le istruzioni genetiche. Questo danno può alterare il funzionamento delle cellule, portando a una varietà di problemi di salute. Ad esempio, l’ossidazione del DNA può contribuire allo sviluppo di mutazioni cancerogene, mentre l’ossidazione delle proteine può alterare le loro funzioni vitali.

I sintomi più comuni dello stress ossidativo

I sintomi dello stress ossidativo sono diversi e possono variare notevolmente in base all’intensità dello squilibrio e alle aree del corpo più colpite. Tra i sintomi più comuni si trovano l’affaticamento cronico e una ridotta energia, che possono essere tra i primi segnali di un eccesso di ROS nel corpo. Spesso questi sono accompagnati da mal di testa frequenti e sensazione generale di malessere.

Lo stress ossidativo può inizialmente manifestarsi in modo subdolo, con sintomi aspecifici che potrebbero essere sottovalutati o imputati solo a stanchezza e stress.

Tra i campanelli d’allarme precoci ci sono una persistente sensazione di affaticamento anche dopo aver dormito, difficoltà a ritrovare le energie dopo sforzi fisici o mentali, tempi di recupero più lunghi del solito.

Alcuni dei sintomi più comuni sono:

invecchiamento cutaneo precoce , come comparsa di rughe e perdita di tonicità della pelle. È un chiaro segnale di accumulo di radicali liberi;

sistema immunitario poco reattivo , con frequenti stati influenzali e maggiore suscettibilità alle infezioni;

dolori e rigidità muscolari o articolari , specie dopo l’attività fisica, dove il danno ossidativo ai muscoli può aumentare la sensazione di affaticamento e prolungare il tempo di recupero;

disturbi neuropsicologici e neurologici , come difficoltà di concentrazione e declino della memoria. In alcuni casi, può contribuire allo sviluppo di malattie neurodegenerative (Alzheimer e Parkinson);

disturbi oculari: dalla ridotta acuità visiva alla maggiore sensibilità alla luce, fino a degenerazione maculare e cataratta.

È importante sottolineare che questi sintomi possono essere anche campanelli d’allarme di altre condizioni di salute: lo stress ossidativo è solo uno dei molti fattori che possono contribuire al loro sviluppo. Pertanto, è fondamentale consultare un medico per una diagnosi accurata e discutere le possibili strategie per gestire e ridurre l’impatto dello stress ossidativo sulla salute.