20enne allergica al latte muore dopo aver mangiato tiramisù vegano

Milano - Ha cenato in un ristorante vegano nel centro di Milano, in una delle vie più frequentate nei quartieri del divertimento. La scelta del ristorante vegan era legata a una necessaria tutela personale, a causa di un’allergia ai latticini che aveva fin dalla nascita. La ragazza, vent’anni, alla fine della cena ha ordinato e mangiato un tiramisù. Poco dopo, all’improvviso, è svenuta.

Un’ambulanza l’ha portata in urgenza all’ospedale San Raffaele, dove i medici si sono subito resi conto che aveva avuto un violentissimo choc anafilattico: poco dopo è entrata in coma. Per cinque giorni, nonostante le cure dei medici, le condizioni della ragazza non sono migliorate, e nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio è morta.

Il pm Luca Gaglio, della Procura di Milano, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia, anche se le prime indagini e le prime analisi sembrano aver già dato un quadro abbastanza chiaro sulla causa della morte. Ieri, infatti il prodotto che la ragazza ha consumato (il ristorante lo aveva a sua volta acquistato da un'altra azienda produttrice), chiamato «Tiramisun», è stato ritirato dal mercato dal ministero della Salute per il «rischio di presenza di allergeni», in quanto conterrebbe proteine del latte non indicate sull'etichetta. L’indagine è stata portata avanti dal commissariato Sempione della polizia; le analisi sui prodotti sono state affidate ai Nas dei carabinieri e all’Agenzia per la tutela della salute di Milano: sono state proprie queste analisi a trovare nel tiramisù le tracce di latticini a cui la ragazza era allergica.