38enne modicana guida senza patente e fa incidente

Modica - Un’automobilista di 38 anni, residente a Modica, è stata denunciata alla Procura della Repubblica per guida senza patente. A seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli in Corso Vittorio Emanuele a Modica Alta, la donna non è stata in grado di esibire il documento. Sono stati effettuati degli accertamenti, dai quali è emerso che l’interessata era priva di patente di guida.

La polizia locale ha riscontrato che all’automobilista era stato revocato il documento di guida nel mese di ottobre dello scorso anno per guida in stato di ebbrezza. E tuttavia continuava a condurre il veicolo. Per tale motivo, e vista la recidività del reato, reiterato, è stata denunciata all’autorità giudiziaria.