A Scicli il colpo al bar

Scicli - Malviventi ancora in azione in città, dove ieri, nelle prime ore del mattino, hanno preso di mira un bar nella centralissima via Colombo. Ignoti, approfittando della momentanea assenza dei titolari, impegnati nel retrostante laboratorio, hanno aperto la cassa, portando via circa 40 euro. Quando i proprietari dell’attività commerciale si sono accorti dell’ammanco, non c’era più nessuna traccia dei ladri.