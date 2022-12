Allarme maremoto a Stromboli, onde alte, allarme Tsunami

Eolie - Una nuova esplosione dello Stromboli è stata registrata in queste ore: mentre il vulcano fa sentire la sua dirompente forza, il costone roccioso di Ginostra, su cui poggia l’intero abitato della frazione dell’isola, si sgretola sempre di più e diventa maggiormente fragile. Stanno suonando le sirene per l’allarme maremoto. Un'onda di maremoto è stata registrata al largo dell’isola provocando un’onda di tsunami alta circa un metro e mezzo. Il maremoto sarebbe stato provocato da un distacco sulla Sciara del Fuoco. Secondo i primi accertamenti della Protezione Civile, non si registrano danni.

La nuova esplosione ha provocato un pennacchio di fumo che fuoriesce dal vulcano che si vede anche dalle isole vicine. "Lo Stromboli continua a fare il suo lavoro ed il costone roccioso di Ginostra, su cui poggia l’intero abitato, si sgretola sempre di più senza gli interventi necessari, se pur appaltati e finanziati, per metterlo in sicurezza. Quando crollerà sarà una tragedia e ogni via di fuga verrà preclusa compreso l’approdo della frazione. Che si intervenga subito", denuncia un abitante, Gianluca Giuffrè.