Angelo Onorato, in una lettera alla famiglia i nomi di chi gli voleva male

Palermo - Sono andate avanti per tutta la notte le indagini per fare chiarezza sulla morte di Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita all’interno della sua Range rover in una strada che costeggia l’autostrada Palermo-Mazara a Palermo. Sentite dagli investigatori della squadra mobile la moglie e la figlia Carlotta, di 21 anni. Entrambe hanno ribadito che non credono alla tesi del suicidio.

E gli inquirenti hanno ascoltato anche un’altra persona, un avvocato tributarista amico della vittima, che aveva in mano la gestione fiscale delle società di Onorato. L’imprenditore avrebbe anche lasciato una lettera ai familiari in cui spiegherebbe il momento difficile che stava affrontando e metterebbe in guardia i propri cari: se gli fosse successo qualcosa si sarebbero dovute rivolgere proprio all’avvocato ascoltato dalla polizia. Nel biglietto ci sarebbero anche indicazioni generiche su chi avrebbe potuto danneggiarlo. Intanto al vaglio degli investigatori ci sarebbero le immagini di due telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi del luogo in cui è stato ritrovato il corpo.