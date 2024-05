Vittoria - Era originaria di Acate, aveva 47 anni e lascia un bambino Lisa Rosso, morta questa notte in uno scontro fra due Panda lungo la Vittoria Scoglitti. Di sè diceva: "Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo perché la vita è breve ed è una sola".

"Non volevo vedere questa notizia stamattina", scrive un'amica, "non doveva succedere, riposa in pace".