Ucciso Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato

Palermo - Un architetto, Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato trovato morto a Palermo. La vittima è stata trovata priva di vita nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa Le cause della morte sono in corso di accertamento ma Francesca Donato ha subito denunciato «Hanno ucciso mio marito Angelo». Lo ha detto parlando al telefono con alcuni amici. Lei stessa l'aveva cercato per l'intera mattina e si era allarmata perché il marito non aveva mai risposto alle ripetute chiamate al telefono. Alla fine, l'europarlamentare è riuscita a rintracciare tramite il gps l'auto del marito, un suv Land Rover verde scuro, e ha avvertito i soccorsi.

Angelo Onorato, oltre che architetto, era titolare di un negozio di arredamento a Palermo. Secondo prime indiscrezioni la vittima aveva una fascetta di plastica stretta attorno al collo. Onorato è stato trovato seduto al posto di guida. Contrariamente a quanto si è saputo in un primo momento sul cadavere non sono state trovate ferite da colpi di pistola. C'era invece stretta attorno al collo una chiazza di sangue sulla camicia, compatibile anche con un gesto volontario e uscito dalla bocca. Tra gli elementi che inquirenti devono accertare, decisivo per la ricostruzione della dinamica, c’è l’eventuale chiusura della portiera. Gli investigatori non escludono che Onorato avesse un appuntamento con qualcuno proprio nella zona di via La Malfa.

Questa strada si trova a poca distanza dall'imbocco dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Trapani. Un testimone ha detto alle agenzie di aver notato, poco dopo le 15 due donne che urlavano disperate accanto al suv, che aveva uno sportello aperto. Poco dopo le 17 Francesca Donato è arrivata sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita del marito. In serata la donna e la figlia sono state accompagnate negli uffici uffici della Squadra Mobile per essere sentite sulle ultime ore di vita di Onorato. Francesca Donato, 55 anni, è parlamentare europea eletta nel 2019 nelle liste della Lega nella circoscrizione Isole. Come tale, si era iscritta al gruppo di estrema destra Identità e democrazia. Si era distinta per le sue posizioni fortemente euroscettiche e contrarie alla moneta unica. Con l'esplosione del Covid si era dichiarata no vax e si era opposta ai provvedimenti restrittivi e al green pass.

Nel 2021 aveva lasciato il partito di Matteo Salvini. Anche Onorato aveva tentato l'esperienza in politica: nel 2022 si era candidato alle regionali siciliane nella lista della Democrazia Cristiana ma non era stato eletto. Sotto choc amici e conoscenti che avevano visto Angelo Onorato fino a poche ore prima della tragedia: ieri sera l'architetto aveva partecipato a una festa al circolo del tennis di Palermo.