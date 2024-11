Antonia Capasso morta di leucemia a 25 anni: "Cassandra" sognava di partecipare ad Amici

Napoli - Antonia Capasso, conosciuta da tutti come Cassandra, è morta di leucemia all'età di 25 anni. La giovane di Frattamaggiore (Napoli) ha emozionato i social con la sua voce, in particolare con un video registrato durante una seduta di chemioterapia, mentre cantava una canzone che sperava di presentare al talent Amici. Nel 2020, a causa di un linfoma linfoblastico, ha dovuto affrontare diverse terapie e un trapianto, ma recentemente le sue condizioni si sono aggravate.

Antonia aveva parlato del suo sogno di diventare una cantante: «Mi hanno chiesto da dove nascesse la passione per la musica e se scrivessi anche. Ho risposto che sì, scrivo, ma poi non c'è nessuno che mi aiuta con una base e quindi non ho mai registrato le mie canzoni». Durante il provino per Amici, eseguito in videochiamata, aveva cantato brani di artisti come Mecna, Pino Daniele, Elisa e Adele. Il suo sogno, purtroppo, è rimasto chiuso in un cassetto. Non aveva però smesso di raccontare sui social la sua lotta contro la malattia, come in questo post di alcune settimane fa: «Chi di noi ha affrontato questo problema una o più volte, sa che anche se siamo grati ogni attimo di essere vivi, nulla è più come prima! Un mal di gola con linfonodi/tonsille ingrossati può causare stati ansiosi fortissimi, una febbre altrettanto». Poco prima di morire, in un ultimo TikTok, aveva scritto: «Ciao a tutti, io me ne vado». Grande il dolore della comunità di Frattamaggiore, ma anche dei suoi numerosi follower, increduli per la prematura scomparsa di Antonia "Cassandra" Capasso.