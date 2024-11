Inala la "droga della risata" da un palloncino, muore 26enne durante la sua festa di compleanno

Alessano, Lecce - Un ragazzo di 26 anni, Pierpaolo Morciano, è morto ad Alessano, in via della Giudecca, mentre festeggiava il suo compleanno in strada. A provocare il decesso, a quanto pare, sarebbe stata la cosiddetta 'droga della risata', alcuni palloncini, detti balloons, che contengono ossido di diazoto.

Il giovane avrebbe inalato il contenuto e si sarebbe sentito male: sul posto sono intervenuti prontamente 118 e carabinieri, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è a disposizione delle autorità per gli accertamenti del caso.