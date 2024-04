Mucca in un burrone a Modica

Modica - Una mucca è rovinata in un burrone in contrada Girisella a Modica. Per salvarla è stato necessario l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco. L’animale è stato prima imbracato con apposite funi di sicurezza e, dopo essere stato sedato dal veterinario intervenuto sul posto, è stato sollevato con l’ausilio del gancio baricentrico. Successivamente la mucca è stata portata sana e salva in una zona accessibile dal personale a terra.