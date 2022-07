Augusta, altri due poliziotti mandati in pronto soccorso dai detenuti

Augusta, Sr - Continuano le aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria al carcere di Augusta: altri due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti e costretti alle cure del pronto soccorso, dopo il collega rimasto ferito in una colluttazione solo il 16 luglio scorso. A denunciare la situazione definita “esplosiva”, che sta mettendo "a repentaglio l’ordine e la sicurezza dell’Istituto", stavolta è la segreteria nazionale del sindacato di categoria Cnpp. "Un numeroso gruppo di detenuti - si legge nella lettera spedita, tra gli altri, al ministro della Giustizia Marta Cartabia - riusciva a prevaricare sui colleghi addetti al piano detentivo e a raggiungere il blocco piano terra (non ci è dato conoscere le motivazioni di tale grave atto). Solo l’azione persuasiva dei colleghi in tenuta anti sommossa e il grandissimo lavoro di mediazione, ha ristabilito l’ordine e la sicurezza evitando ulteriori e più gravi conseguenze”.

"Abbiamo denunciato le ormai risapute gravi criticità dovute alla carenza di organico - prosegue la nota - e la conseguente gestione quasi quotidiana di eventi critici con poche unità di Polizia Penitenziaria. I pochi colleghi “superstiti” che ancora reggono, sono sottoposti ad alto rischio di stress, lavorando sotto i livelli minimi di sicurezza, con doppi turni consecutivi, a volte anche ad ore di straordinario in eccedenza oltre le otto ore di servizio per giustificati motivi di ordine e sicurezza, con richiami in servizio nel giorno di riposo”. Inoltre “abbiamo sottolineato che a volte, per non dire spesso, nel turno serale non si riesce a garantire nemmeno la pausa cena. A pranzo capita che i cambi per le pause sono possibili solo grazie al contributo dei colleghi che rivestono il grado di Ispettore e Sovrintendente, che demansionandosi dal proprio ruolo di appartenenza garantiscono il minimo recupero psico- fisico ai Poliziotti in prima linea nelle sezioni detentive. Quando nonostante gli sforzi non è possibile garantire le pause, i colleghi non potendosi recare alla mensa, si devono accontentare del ‘sacchetto’ o addirittura del buono pasto continuando il servizio senza alcuna pausa intermedia”.

Infine “abbiamo nuovamente denunciato le gravi carenze strutturali, con locali o intere parti dell’Istituto fatiscenti con visibili macchie di muffe, parti della struttura chiuse per inagibilità, posti di servizio senza servizi igienici, mancato adeguamento alla riforma prevista dal regolamento di esecuzione del 2000: Infatti ci sono ancora parecchie sezioni in cui le camere dei detenuti mancano della doccia interna, con conseguente notevole aumento di carico di lavoro, servizi idrici limitati (la sera il servizio idrico all’interno della struttura viene totalmente interrotto per la grave carenza d’acqua mai risolta). Abbiamo richiesto un urgentissimo significativo intervento risolutivo in merito alle aggressioni e agli atti di intolleranza verso il personale di Polizia Penitenziaria che hanno abbondantemente superato il limite di guardia:

immediato sfollamento dei detenuti per il quale pende o ne viene richiesto l’allontanamento dall’Istituto;

immediato significativo incremento di organico di Polizia Penitenziaria;

immediato intervento del G.O.M a supporto del personale per ristabilire le regole di ordine e sicurezza;

verifica complessiva sul sistema delle relazioni sindacali che rispettino il Contratto Collettivo Nazione del Lavoro, l’Accordo Quadro, il Protocollo d’Intesa Regionale e Locale;

urgentissimo incontro con Il Sig. Ministro, il Sig. Prefetto, il Capo del DAP e il Direttore Generale del Personale e delle Risorse del DAP.

In mancanza di quanto richiesto - conclude la nota -, attueremo ogni forma di tutela per tutto il nostro personale nei modi consentiti dalla Legge”.