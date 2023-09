Babygang si sfidano di sabato sera a Scicli

Scicli - Nuova rissa del sabato sera a Scicli ieri, dopo quella di sabato scorso davanti la chiesa Madre in piazza Italia. Stavolta a scontrarsi due babygang di tunisini e albanesi che hanno iniziato il litigio in via Mormina Penna per terminarlo in corso Mazzini. Dalla prima serata i carabinieri avevano centurato il centro storico in un imponente servizio di controllo del territorio. Tale attività fa seguito peraltro a quella della Polizia e della Questura, dispiegata nei giorni scorsi in pieno giorno con molteplici perquisizioni all'indirizzo di pregiudicati.

Per sedare gli animi ieri notte intervento dei carabinieri e della polizia locale. Alcune auto sono rimaste danneggiate durante il conflitto fra le bande di ragazzini.