Carlo muore d’infarto a 12 anni, a 300 metri dal traguardo

Treviso - Carlo Alberto Conte, il bambino veneto di 12 anni colto da malore durante una gara di corsa campestre a Vittorio Veneto, non ce l'ha fatta. È stato dichiarato morto ieri sera all'ospedale di Treviso, dov'era stato ricoverato domenica dopo esser stato colto da un infarto, poco prima di concludere la gara podistica. Era stato rianimato per mezzora sul posto, per essere poi trasferito in elicottero nella struttura ospedaliera.

Carlo era tesserato con le Fiamme Oro di Padova e aveva superato la visita medica di idoneità sportiva solo lo scorso novembre: era in buona salute e i genitori, Dino e Valentina, non riescono a farsi una ragione dell'accaduto. Era la sua prima gara in assoluto e stava per completare il “Cross della Vittoria”. Mancavano solo 300 metri alla fine della gara della categoria «ragazzi» quando, davanti alla platea di spettatori, ha improvvisamente iniziato a barcollare: si è aggrappato a un albero e è poi crollato a terra, privo di sensi.