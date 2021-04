Catania: come ti rubo il motorino in 5", in centro e in pieno giorno VIDEO

Catania – Furto a ora di pranzo, nel cuore del centro storico catanese, immortalato martedì da una telecamera di sorveglianza all'angolo tra la centrale via Etnea e via Umberto. Nel filmato si nota una coppia di malviventi ladri e la loro consumata tecnica in questo tipo di "colpo": un potente calcio alla ruota anteriore per rompere il bloccasterzo e in pochi secondi fanno sparire il motoveicolo di grossa cilindrata, che dalle immagini sembra un maxi scooter Honda.