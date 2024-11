Ciclista falciato a Vittoria, la vittima è un 46enne

Vittoria - Ayaouy El Alami, 46 anni, senza fissa dimora originario del Marocco. L’uomo è stato investito lungo la statale 115 tra Vittoria e Gela. Secondo le prime informazioni il 46enne era a bordo di una bicicletta quando è stato centrato dal conducente di una macchina. Quest’ultimo non si è fermato a prestare soccorso ma successivamente si è presentato in caserma dai carabinieri. L’uomo avrebbe riferito di non essersi accorto di avere investito e ucciso il migrante.

Indagano i militari dell'Arma.