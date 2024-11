Incidente mortale a Vittoria, uomo in bici falciato da un’auto

Vittoria - Un incidente mortale si è verificato in serata sul territorio di Vittoria. Un ciclista bracciante agricolo sarebbe stato falciato sulla Ss 115 al km 6 lungo la strada che da Vittoria conduce a Gela. L’episodio si è verificato in contrada Diligenza. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vittoria. Sul posto il nucleo Radiomobile dei Cc. La vittima è un extracomunitario. Non si hanno ancora informazioni chiare sull’investitore. Sembra che si tratti di un pirata della strada. Ricerche in corso da parte delle forze dell’ordine.