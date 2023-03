Acicastello - Un ciclista questa mattina è morto lungo la strada statale 114, in territorio di Aci Castello.

Inutili i soccorsi da parte del personale del 118, giunti sul posto e provenienti dall’ospedale Cannizzaro. L’uomo era già morto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato colpito da un malore improvviso che lo ha fatto crollare a terra durante un giro in bicicletta.