Comiso - I Vigili del Fuoco di Ragusa sono intervenuti, alle ore 19,50 di oggi, presso chiesa dell'Annunziata, a Comiso, per alcuni elementi pericolanti del ponteggio montato sulla cupola della chiesa. I pompieri hanno provveduto ad eliminare gli elementi in imminente pericolo di caduta e hanno disposto, tramite ufficio tecnico comunale, il transennamento e l'interdizione al passaggio veicolare e pedonale in prossimità della chiesa.

Sul posto personale ufficio tecnico comunale e Polizia Locale.