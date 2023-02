Comiso, scende dall'auto e rischia di morire annegato, salvo

Comiso - E' successo oggi a Comiso, dove il maltempo ha funestato la città casmenea.

Un signore bloccato in auto dalla pioggia incessante, ha deciso di scendere dal veicolo, rischiando di essere travolto dalle acque che come un fiume lo stavano trascinando.

Per non farsi travolgere dalla corrente si è aggrappato a una ringhiera in attesa dei soccorsi. Il personale Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria e di Ragusa lo hanno tratto in salvo mentre l’acqua gli arrivava alle gambe. L'uomo era in stato di ipotermia; è stato affidato alle cure dei sanitari.