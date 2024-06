Comiso, si barrica in casa con armi e una bombola del gas e accendino

Comiso - Momenti di tensione a Comiso. Un uomo di 59 anni si è barricato in casa con delle armi ed una bombola del gas piena minacciando con un accendino in mano di farla esplodere. I vicini di casa hanno dato l’allarme e polizia e carabinieri sono intervenuti quasi subito. L’uomo, in forte stato di agitazione, ha insultato e minacciato gli agenti della volante e i carabinieri invitandoli ad allontanarsi. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha fatto allontanare tutti, mettendo in sicurezza la zona e ha avviato la trattativa con l’uomo.

La Polizisa ha iniziato il dialogo con l’uomo, riuscendo a calmarlo e alla fine a farlo desistere dal suo intento, a uscire di casa lasciando la bombola e le altre armi improprie. L’uomo è stato poi accompagnato alla stazione dei carabinieri. Ha vari precedenti di polizia, sarà denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e minacce. Di lui si occuperà il sostituto procuratore di turno.