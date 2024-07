Grave incidente sul ponte Guerrieri a Modica

Modica - Incidente stradale con feriti gravi, fra cui una piccola bimba, nella notte scorsa nello scontro frontale fra due autovetture sulla strada statale 115, la Modica-Ragusa, all'altezza delle aree di servizio carburante, vicino al ponte Guerrieri. Due le auto coinvolte, un'Audi A6 e una Alfa Romeo 147 di colore rosso. Dopo l'impatto le due vetture sono state catapultate nelle aree di servizio prospicienti.

Sul posto i carabinieri, ambulanze e vigili del fuoco.

Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire i rilievi, le carreggiate sono rimaste libere in entrambi i sensi di marcia.

Notizia in aggiornamento.