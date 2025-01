Pozzallo - Incendio nel cuore della notte in via Mario Rapisardi. Le fiamme, intorno alle 3, hanno avvolto una Fiat Punto, parcheggiata nelle vicinanze di un rifornimento di benzina. L’incendio segue quello del 14 gennaio sempre in via Mario Rapisardi, quando andarono a fuoco due auto.

Annerita la facciata della casa antistante. Indagano i carabinieri della Stazione di Pozzallo. Dodici giorni fa erano andate distrutte una Lancia Musa e una Fiat Punto.