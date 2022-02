Covid Italia, muore il medico n. 370: vaccinato con tre dosi

Verona – Un altro medico di base è morto di Covid, a Verona, portando a 370 le vittime nella categoria in tutta Italia, dall’inizio della pandemia. Si chiamava Edward Haiek (foto), aveva 65 anni ed era molto stimato in città, a giudicare dal cordoglio seminato dai suoi pazienti sui social.

Vaccinato con terza dose, Haiek era nato a Nazareth, in Israele, ed era arrivato nella città scaligera nel 1979, dove si era laureato in medicina. Il 23 dicembre 2021 era stato portato all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, dov’era rimasto intubato in terapia intensiva per 40 giorni fino alla morte, avvenuta il 14 febbraio.