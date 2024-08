Deraglia il treno sulla Palermo-Catania

Enna - Deragliamento ier sera sulla linea ferroviaria Palermo-Catania. Il regionale Palermo – Caltanissetta RV5514 delle 15:31 è uscito parzialmente dai binari tra le stazioni di Vallelunga e Marianopoli, a causa del maltempo; una frana ha investito la linea ed eroso il piano di posa dei binari e la massicciata. A causa di ciò uno dei carrelli ha subito uno “svio”; l’incidente è avvenuto intorno alle 18:40, quando il treno viaggiava già con circa due ore di ritardo.

Fortunatamente, non si registrano feriti tra i passeggeri, che alle 21.30, dopo ore di attesa, sono stati recuperati da mezzi della forestale che hanno aperto un percorso sul fango. Successivamente il carrello sviato è stato riposizionato sui binari ed il treno ricondotto alla stazione di Caltanissetta Xirbi. Sono già in corso le verifiche tecniche dei danni che, da una prima ricognizione, non sembrano molto rilevanti, avendo interessato una tratta molto breve. La linea è attualmente chiusa al traffico ma già in giornata dovrebbero esserci notizie certe sulla sua riapertura. I treni da e per Caltanissetta, nei prossimi giorni, saranno effettuati con bus sostitutivi.