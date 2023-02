Diego e Larissa, una storia d'amore finita in tragedia

Acate - Colleghi infermieri, fidanzati. Una storia d'amore finita troppo presto.

Il tragico, comune destino di Diego e Larissa. L'incredulità dell'intera comunità di Acate. I progetti tante volte sognati per una vita fatta di normalità e di amore. Tutto cancellato da uno schianto.

E' stat fissata per domani sul corpo di Diego Lauria, l’infermiere di 30 anni morto nel drammatico incidente in motocicletta avvenuto il 17 febbraio nei pressi di Noto e che ha causato anche la morte della compagna coetanea Larissa Venezia, deceduta al “Cannizzaro” di Catania e la cui generosa famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

La giovane, originaria di Piazza Armerina, lavorava alla Pediatria di Vittoria, mentre il ragazzo era una delle colonne del Pronto Soccorso.

“Non ci sono parole”, questa l’espressione più ricorrente sui social, nei quali la commozione sembra che “travasi” e il dolore degli amici e dei conoscenti per la tragica fine dell’affiatatissima coppia si fa ancora più cupo. Anche il parroco di Acate, don Mario Cascone, che ha perso a gennaio la nipote Maria Carmela Di Bennardo nell’incidente che troncò la vita anche alla studentessa Carla Interlandi, durante la liturgia delle Ceneri , con la voce rotta dall’emozione ha detto che ancora una volta la comunità è in lutto: “ Che cosa dire dinanzi a queste morti di giovani che hanno sconvolto tante famiglie e l’intero paese? Che non siamo padroni della vita, noi possiamo soltanto pregare facendo la volontà di Dio”. L’ultimo saluto a Diego potrebbe slittare a sabato, a ben otto giorni dalla tragedia. Tutto dipenderà da quando la salma sarà restituita alla famiglia.

Il funerale di Larissa, la donna che voleva al suo fianco per tutta la vita, invece, potrebbe essere celebrato prima. L’Amministrazione Comunale di Piazza Armerina ha decretato il lutto cittadino.