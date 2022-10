Dirigente regionale La Rocca preso a pugni in faccia

Palermo - Colpito con due pugni al volto davanti all'assessorato regionale alla Salute. L'ingegnere Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica, è finito in ospedale dopo essere stato aggredito in piazza Ottavio Ziino. A colpirlo, per ragioni ancora da accertare, sarebbe stato un autista della Regione. Dopo l'episodio La Rocca è andato a farsi refertare e una volta dimesso - con una prognosi di 7 giorni - è andato al commissariato di polizia Zisa-Borgo Nuovo per sporgere denuncia. Poco prima di entrare l'ingegnere ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in questo momento.

"Abbiamo già avviato una verifica interna - afferma il presidente della Regione, Renato Schifani - e una volta accertato che le responsabilità sono in capo a un dipendente della Regione, saremo inflessibili. Al dottore La Rocca va la mia solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione".