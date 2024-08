Dottoressa aggredita verbalmente alla guardia medica di Vittoria

Vittoria - Ennesimo episodio di aggressione al personale medico in servizio in una struttura pubblica.

La denuncia arriva dal presidio di guardia medica di Vittoria. Assoutenti esprime profonda preoccupazione e indignazione per l’ennesimo episodio avvenuto durante il turno notturno del 30 luglio scorso. “Fortunatamente, in questa occasione, si è trattato “solo” di un’aggressione verbale, ma non possiamo ignorare che episodi simili, e talvolta ben più gravi con lesioni fisiche, sono purtroppo diventati una triste consuetudine” dichiara Assoutenti.

Durante l’episodio, la dottoressa di guardia è stata vittima di gravi minacce aggravate, che l’hanno costretta, in preda al panico a sospendere il servizio e a recarsi d’urgenza in pronto soccorso. Il giorno seguente è scattata la denuncia presso il Commissariato di Polizia di Vittoria. Tutto questo con gravissime ripercussioni anche per l’utenza del presidio, che è rimasto chiuso sin dalle prime ore del 31 luglio privando la comunità di un servizio essenziale.