Milano, esplosione in un appartamento: un morto

Milano - Un uomo è morto questa sera, sabato 4 novembre, nella violenta e improvvisa esplosione che è avvenuta nel quartiere Adriano di Milano, nel quadrante nord-orientale della città. Lo scoppio è deflagrato al 14esimo piano di una palazzina in via San Mamete 9. La vititma, secondo le prime informazioni, dovrebbe essere un uomo di 45 anni circa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni e le squadre del nucleo Saf con il carro dei soccorsi della centrale di via Messina, per mettere in sicurezza l’edificio. Al momento sono ancora ignote le cause dell’esplosione, che dovrebbe essere avvenuta nella cucina di un’abitazione.