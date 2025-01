Ecco il ciclone tunisino Gabri: tromba d'aria a Noto e Avola. I danni nel catanese

Avola, Siracusa - Nel primo pomeriggio una tromba d’aria si è abbattuta nella zona sud di Avola, nelle contrade vicine alla provinciale per Noto, colpnedo diverse abitazioni private e provocando danni. Tutto si è consumato nel giro di pochi minuti. La formazione metereologica si è dissolta in pochi minuti.

Il maltempo a Catania

Un forte temporale si è abbattuto nella notte sul Catanese. Le zone maggiormente colpite sono Catania, Belpasso, Randazzo, Palagonia e Riposto. Dalla mezzanotte i vigili del fuoco del comando provinciale hanno eseguito una trentina di interventi per danni provocati dalla pioggia, alberi pericolanti, servizi di assistenza e dissesti statici. A Misterbianco il guidatore di un’auto è rimasto bloccato all’interno della macchina a causa della strada allagata ed è stato soccorso utilizzando un canotto.

A Catania per precauzione molte attività del centro storico hanno sbarrato gli ingressi, specialmente in via Etnea, dove più volte a causa delle alluvioni si è creato un fiume d’acqua che ha allagato negozi e locali. A causa della forte pioggia di stanotte molte buche in città si sono allargate e altre si sono create perché l’asfalto si è sbriciolato per la violenza dell’acqua caduta, come in via IV aprile.

In provincia di Siracusa sono 25 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco da stamattina per danni provocati dalle forti raffiche di vento: intonaci pericolanti, pali o alberi pericolanti, rimozione di oggetti vari dalla sede stradale. Rispetto a quanto previsto ha iniziato a piovere dopo le 13. Una piccola tromba d’aria ha colpito Noto intorno alle 15.

Precipitazioni significative a Linguaglossa, nel Messinese e nella zona del versante orientale della Sicilia. A Taormina la polizia locale ha chiuso la via Crocefisso, una delle principali strade utilizzate per raggiungere dalla costa il centro storico della cittadina: sono in corso i lavori per sgomberare la via. A Giardini Naxos, vigili urbani e Protezione civile stanno monitorando il fiume Alcantara che è ingrossato a seguito delle precipitazioni. E’ stato fatto sgomberare per ragioni di sicurezza un uomo probabilmente accampato da mesi sull’argine sinistro del corso d’acqua.