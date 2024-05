È Emanuele Campo il gelese morto in un incidente ad Augusta

Augusta, Siracusa - Un sabato tragico il 18 maggio per Gela. La mattina la drammatica fine dell’imprenditore Domenico Lorefice, presidente di Sicindustria Caltanissetta, e dell’operaio ventiduenne Kevin Provinzano, vittime di un incidente stradale all’interno del perimetro viario della zona industriale ex Asi.

Nelle ore successive nella zona industriale in territorio di Augusta (nel siracusano), a perdere la vita è stato il trentunenne gelese Emanuele Campo. Ci sono altri feriti, probabilmente viaggiavano sulla stessa auto. L’incidente, a quanto pare autonomo, si è verificato tra contrada San Cusumano e la ex ss114. L’auto sulla quale viaggiava si è più volte ribaltata. I soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso del gelese.