Francesca Ianni, chi era la donna morta schiacciata da un albero a Roma

Roma - È Francesca Ianni la donna morta questa mattina a Roma mentre si trovava nel parco Livio Labor in via Cesare Massini, nella zona di Colli Aniene. La 45enne era seduta su una panchina insieme ad un'altra donna quando è stata colpita da un albero caduto, probabilmente, per il forte vento che da ieri sera sta sferzando la Capitale. Francesca è morta sul copo mente l'amica - rimasta gravemente ferita - è stata trasportata dal 118 al Pronto Soccorso. La vittima era al parco con i tre figli minori.

Fracesca aveva 45 anni. Sul suo profilo di Facebook si legge che ricopriva un ruolo presso Ministero della pubblica istruzione. Romana, si era laureata alla Sapienza. Viveva nella Capitale con i suoi tre figli. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, contro ignoti, dopo la morte di Ianni. Sul posto ha effettuato un sopralluogo il pm di turno Mario Dovinola. L’albero, caduto molto probabilmente per il forte vento, su disposizione dell’autorità giudiziaria verrà sequestrato. La donna di 45 anni rimasta ferita è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso e sarebbe in gravi condizioni. Gualtieri ha raggiunto la 45enne in ospedale, al policlinico Umberto I.Da una prima ricostruzione, le due donne erano sedute su una panchina del parco pubblico quando poco prima di mezzogiorno un albero è caduto colpendole.

La perdita di Francesca Ianni, descritta dai vicini come una madre amorevole, lascia un vuoto profondo. “Tre bambini sono rimasti senza una mamma. È una cosa che non può continuare”, conclude un abitante del quartiere. Le critiche non risparmiano l’amministrazione comunale. “Dove sta il sindaco? Questo parco è abbandonato e potrebbe succedere a chiunque, anche a me mentre porto a spasso il cane,” lamenta un residente. Mentre la giustizia indaga, la tragedia di Colli Aniene riaccende il dibattito sulla gestione del verde pubblico e sulla sicurezza nei parchi cittadini.