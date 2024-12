Crolla un albero a Roma, morta una donna in un parco: passeggiava con un'amica, rimasta ferita

Roma - Tragedia a Roma in una giornata di forte vento. Un albero è caduto in strada a Roma travolgendo alcune persone. E' accaduto in via Cesare Massini a Colli Aniene. Secondo quanto si apprende, una donna è morta e un'altra è stata portata in ospedale. La vittima aveva 45 anni e tre figli, presenti durante il dramma.

Sembra ci fossero anche dei bambini che sarebbero però in buone condizioni. La vittima era insieme a un'amica poco dopo le ore 12. Secondo quanto si apprende la donna si trovava all'interno di un parco, quando all'improvviso la parte di un albero è precipitata sopra le due persone.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari. L'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi si sta recando sul posto. L'albero è caduto all'interno del parco Livio Labor presumibilmente a causa del forte vento, finendo una panchina su cui era seduta la vittima assieme alla donna rimasta ferita.