Fuoristrada precipita in una scarpata, Gabriele voleva sposarsi

Messina - Stava rifinendo casa perché voleva sposarsi con la sua compagna. San Marco d'Alunzio è sotto choc per la morte del 29enne Gabriele Di Simone che nella notte è rimasto vittima di un incidente stradale alla guida della Jeep. La salma è stata trasferita al Policlinico di Messina a disposizione della procura di Patti che ha aperto un'inchiesta e sarà disposta l'autopsia sul corpo del ragazzo. Ricoverato al Policlinico un sedicenne sempre di San Marco d'Alunzio, le sue condizioni sarebbero gravi mentre è uscito illeso un diciottenne, anche lui del comune dei Nebrodi, che non si trovava sull'auto per esigenza fisiologiche.

"Era un ragazzo solare, socievole, amico di tutti - afferma il sindaco di San Marco d'Alunzio Filippo Miracula - siamo sconvolti, non abbiamo parole". Di Simone nell'ultimo periodo lavorava come muratore e aveva come sogno quello di unirsi in matrimonio alla ragazza e per questo stava ultimando casa. La strada di Alcara Li Fusi che lo ha portato alla morte l'aveva percorsa parecchie volte. Di Simone era alla guida del Jeep che durante una manovra ha compiuto un volo di centinaia di metri finendo giù fuori dalla carreggiata.. Intervenuto per i soccorsi l'equipaggio dell'elicottero dei Vigili del Fuoco "Drago 142" che ha provveduto al recupero del ferito trasferito inizialmente al campo sportivo. Subito dopo è stata issata la vittima dell'incidente stradale.